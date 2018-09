Audictus Dynamo – recenzja głośnika

Tym razem przyjrzymy się bliżej bardzo ciekawemu głośnikowi bezprzewodowemu marki Audictus, który komunikuje się z urządzeniami mobilnymi poprzez Bluetooth. Model Dynamo jest stosunkowo mały i został przystosowany do pracy w różnych warunkach, bowiem wyposażono go w solidną obudowę wodoodporną (poziom IPX7). Jeżeli więc szukacie sprzętu, który będzie można wykorzystać nie tylko w domowych warunkach to Dynamo może być strzałem w dziesiątkę. Po więcej szczegółów zapraszamy Was do lektury tego artykułu.