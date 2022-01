Audictus Aurora Mini – rzut oka na głośnik

Jakiś czas temu sprawdziliśmy dla Was głośnik Aurora, który wzbudził spore zainteresowanie. Wiele osób pytało czy wersja mini tego modelu jest równie udana i czy warto ją nabyć. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć Wam na te pytania. Już teraz możemy zdradzić, że Audictus zadbał o dobrą baterię, efektowne podświetlenie membran oraz odporność na zachlapania dzięki certyfikatowi IPX6. Jeżeli to wszystko sprawia, że głośnik łączący się poprzez Bluetooth jest w kręgu Waszych zainteresowań to polecamy zapoznać się z tym artykułem.

Głośnik przyjechał do nas zapakowany w szare pudło, w którym znajdujemy tytułowe urządzenie oraz dwa kable: jeden z wtyczką USB typu C, którym możemy naładować sprzęt na około 8 godzin pracy oraz drugi typu jack-jack, który pozwala podłączyć przewodowo źródło do głośnika. Takie rozwiązanie ma pewne zalety, przede wszystkim akumulator wystarczy na dłużej, więc kiedy mamy smartfona wraz z kablem, to możemy wydłużyć czas pracy Aurora Mini na jednym ładowaniu.

Głośnik jest naprawdę niewielki, jednak wykonany jest bardzo solidnie z czarnego tworzywa sztucznego. Na jego froncie mamy maskownicę wykonaną z metalu, a na górze znajdziemy gumowe przyciski, którymi możemy zmienić efekt świetlny, regulować głośność czy włączyć/wyłączyć urządzenie. Także na boku mamy gumową zatyczkę, pod którą ukryto złącze USB-C do ładowania, port AUX i czytnik kart pamięci microSD. Zapewne zastanawiacie się do czego on służy? A więc pozwala na odtwarzanie zapisanych na tym nośniku plików MP3 bez konieczności podłączania głośnika do jakiegokolwiek smartona czy komputera.

Z drugiej strony mamy sznurek za pomocą którego możemy łatwo przenosić głośnik. Fajnym rozwiązaniem może być np. przywiązanie go do plecaka w trakcie pieszej wędrówki czy jazdy na rowerze.

Mimo niewielkich rozmiarów nie możemy narzekać na dźwięki jaki płynie z Aurora Mini. Producent zastosował tutaj przetwornik o mocy 7 W. Do tego nie odnotowaliśmy przerw w komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem Bluetooth 5.0 nawet w odległości kilku metrów. Audictus nie przygotował niestety żadnej aplikacji mobilnej do wygodniejszej obsługi, ani nie wbudował mikrofonu żeby model ten mógł pełnić rolę urządzenia głośnomówiącego.

Na pewno robotę robi dziewięć wbudowanych diod LED RGB, które mogą pracować w dziewięciu różnych trybach. Wygląda to naprawdę świetnie, wszystkie przejścia są płynne, a najfajniej wypada efekt dostosowujący się do głośności płynącej muzyki.

Jak już wspomnieliśmy Aurora Mini gra naprawdę przyzwoicie, jednak nie powinniśmy po nim oczekiwać jakiś wodotrysków. To bardziej sprzęt do zabrania na piknik czy do postawienia na biurku w pracy. Nie da się ukryć, że tony niskie są tutaj dosyć płaskie i nie możemy potwierdzić, żeby „Deep Bass” z opakowania był tutaj obecny. Za to naprawdę dobrze jest pod kątem tonów średnich i wysokich. Do uzyskania lepszego basu na pewno powinniśmy po prostu pomyśleć o jakimś większym urządzeniu i jak nie trudno się domyślać byłby on w innej cenie.

Jak już jesteśmy przy tym aspekcie to warto dodać, że tytułowy model kosztuje zaledwie około 129 złotych, co jest naprawdę bardzo dobrą propozycją biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości. Za takie pieniądze możemy nabyć głośnik odporny na kurz i zachlapania, naprawdę nieźle wykonany i zapewniający odpowiednie wrażenia podczas odsłuchu.