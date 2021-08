Audictus Aurora – recenzja głośnika bezprzewodowego

Mobilny głośnik to uczestnik niejednej imprezy i zapewne niejednokrotnie właśnie tego gościa Wam brakowało na biwaku czy podczas wycieczki nad jezioro. Okazuje się, że dobrze nam znana firma Audictus wprowadziła do swojej oferty nowe urządzenia o nazwie Aurora i Aurora Mini. My dostaliśmy ten pierwszy model i przyjrzeliśmy mu się bliżej. Już teraz możemy Was zapewnić, że jeżeli szukacie urządzenia o prostym wyglądzie z efektownym podświetleniem RGB to sprzęt ten na pewno się Wam spodoba. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytania czy bateria wytrzymuje wystarczająco długo oraz czy użytkowanie stoi na odpowiedni poziomie. Jeżeli jesteście ciekawi to zapraszamy do dalszej lektury.

Urządzenie przyjechało do nas zamknięte w niewielkie, kartonowe pudło w szarych kolorach. Na poszczególnych ściankach mamy przyjemne dla oka grafiki prezentujące sprzęt ze środka, nie zabrakło także opisu najważniejszych cech tego modelu. Producent podkreśla tutaj obecność podświetlenia RGB, odporność na wodę, łączność Bluetooth 5.0 oraz czysty dźwięk. W komplecie otrzymujemy instrukcję obsługi, kabel USB-C do USB-A oraz minijack 3.5 mm. Sam głośnik został bardzo dobrze zabezpieczony za pomocą gąbek.

Design Audictus Aurora powinien przypaść do gustu większości użytkowników. Jest on stonowany, ale też nowoczesny. Kształt urządzenie to nic innego jak walec (opływowe kształty), przez co możemy go używać w pozycji poziomej, jak i pionowej. Na jego bokach widzimy tworzywo lekko gumowe, które jest przyjemne w dotyku, nie palcuje się i nie brudzi. Na jednym z boków, a także na spodzie mamy podstawki, dzięki którym sprzęt ten stoi stabilnie. Oczywiście nie sprawdzają się one zbytnio w warunkach polowych, ale na stole czy biurku jest to bardzo przydatne.

Warto zwrócić uwagę, że na górze głośnika mamy sporo przycisków o sporym rozmiarze, które służą do obsługi tego modelu. Audictus umieścił tutaj guzik do zmiany podświetlenia, zwiększenia głośności, wyłączenia głośnika, zmniejszenia głośności oraz zatrzymania odtwarzanej muzyki.

Niezbędne złącza zostały ukryte pod gumową zaślepką. Po jej otwarciu znajdujemy złącze do ładowania głośnika, wejście AUX a także miejsce na kartę pamięci. Zaślepka trzyma dosyć mocno i z początku mieliśmy problem z jej otwieraniem bez użycia jakiegoś cienkiego narzędzia.

Na jednym boku głośnika znajdujemy gumowe ucho, które pozwala nam na podpięcie go np. do plecaka. Z drugiej strony nie wygląda ono na tyle solidnie żebym zaczepił je do paska i poszedł w góry czy na przejażdżkę rowerową, bowiem obawiałbym się, że po prostu się zerwie. Przypomnijmy, że głośnik jest stosunkowo ciężki.

Głośnik posiada dwa podświetlane pierścienie RGB, które oferuję aż dziewięć trybów iluminacji. Mamy do dyspozycji najróżniejsze kolory, wzory, kształty, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Efekt tęczowy aktywuje się podczas zmiany głośności urządzenia. Co istotne możemy także zupełnie wyłączyć podświetlenie poprzez dwukrotne szybkie naciśnięcie przycisku, który odpowiada za RGB na obudowie.

Przejdźmy teraz do oceny jakości dźwięku. Tutaj warto od razu sobie powiedzieć, że model Audictusa kosztuje obecnie mniej niż 200 złotych, więc nie możemy mieć zbyt dużych oczekiwań po sprzęcie kosztującym tak niewiele. Byliśmy jednak całkiem pozytywnie zaskoczeni, ponieważ basy są całkiem głębokie, a trzaski i zakłócenia objawiają się dopiero na ponad 90% głośności. Nie da się ukryć, że to nadal o wiele lepsza jakość dźwięku, niż ta którą uzyskamy bezpośrednio z naszego smartfona, czy głośników wbudowanych w monitor czy laptop.

Dużym plusem tytułowego urządzenia jest odporność na zachlapania, ale nie tylko bowiem z głośnikiem nie dzieje się nic złego także po zanurzeniu go do wody. Powinien działać nawet po znalezieniu się około metr pod wodą. Niestety producent nie deklaruje odporności na pyłki i piasek, więc lepiej trzymać go na kocu niż bezpośrednio na plaży.

Kolejną istotną kwestią jest czas pracy na baterii. Trzeba przyznać, że ten jest naprawdę imponujący i wynosi nawet do 20 godzin, chociaż oczywiście zależy to od tego czy włączymy podświetlanie RGB czy też od poziomu głośności. Żeby naładować Aurora od zera do 100% potrzebujemy około 4 godzin.

Urządzenie komunikuje się z naszym telefonem bezprzewodowo za pomocą Bluetooth 5.0. Jeżeli chcielibyśmy uzyskać nieco lepszą jakość dźwięku to możemy wykorzystać wejście AUX. To pierwsze pozwala nam na komunikację nawet przy sporej odległości. W biurze oddalając się od głośnika nawet na około 10 metrów nadal grała muzyka. Oczywiście wynik może być jeszcze lepszy na otwartej przestrzeni. Sam połączenie jest bardzo łatwe i nie powinniście na tym etapie napotkać jakichkolwiek trudności.

Głośnik sprawdzał się podczas użytkowania na otwartej przestrzeni, przy dużej głośności dźwięk niósł się dobrze za sprawą dwóch wbudowanych przetworników o łącznej mocy 14 W. Niestety nim głośniej tym więcej tracimy na jakości, ale nadal jest przyzwoicie. Warto wspomnieć także o obecności slotu na kartę microSD, z której możemy słuchać muzyki, którą na niej zapiszemy.

Ciekawostką jest także fakt, że głośnik może pracować jako zestaw głośnomówiący, ponieważ producent zastosował w nim wbudowany mikrofon. Abstrahując już od tego czy takie rozwiązanie ma w ogóle sens, to jednak jest to opcja.

Podsumowanie

Audictus Aurora to naprawdę bardzo udane, dobrze wykonane i przyzwoicie wykonane urządzenie, które oczywiście nie zapewni nam jakiś niezapomnianych wrażeń dźwiękowych, ale zapewne przyda się na imprezy ze znajomymi, wycieczki nad jezioro czy bardziej ekstremalne wyprawy. Producent zadbał o bardzo wysoki komfort użytkowania, zastosował pojemną baterię i zaprojektował całość tak, żeby była odporna na wodę. Tutaj naprawdę trudno do czegokolwiek się przyczepić, a dodatkowo mamy podświetlenie RGB, które jest przecież przez coraz więc użytkowników mile widziane. Nieco może denerwować trudna do otworzenia zaślepka ze złączami czy też brak odporności na piasek/pyłek. Mimo to uważamy, że w cenie 200 złotych to naprawdę doskonały wybór.