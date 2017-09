Arctic BioniX F120 i F140 – test wentylatorów

Firma Arctic wprowadziła w tym miesiącu na rynek nowe modele wentylatorów komputerowych, które należą do serii BioniX. Jest to rodzina dedykowana przede wszystkim graczom, co oznacza, że wyróżnia się ona przede wszystkim nowoczesnym designem i dobrą wydajnością. O tym zapewnia nas właśnie producent, jednak postanowiliśmy sami sprawdzić czy nowe wentylatory od Arctica są warte zainteresowania. Zapraszamy do lektury.

Wentylatory zostały zapakowane w ładnie prezentujące się pudełko, które utrzymane jest w ciemnej kolorystyce. Na froncie możemy zobaczyć zdjęcie jednostki, a także przeczytać o jej najważniejszych cechach. Producent podkreśla przede wszystkim aż 10-letnią gwarancję. Na odwrocie znajdziemy dokładną specyfikację śmigieł. Razem z wentylatorem BioniX otrzymujemy także cztery śrubki montażowe oraz karteczkę z kodem QR, który przekierowuje nas do odpowiedniej strony www.

Zapewne wentylatory przyciągną klientów swoim designem, bowiem rzeczywiście wyglądają bardzo ładnie, nowocześnie i wyróżniają się na tle konkurencji. To zdecydowanie duży plus tej konstrukcji. Sam rotor jest w czarnym kolorze, a na nim umieszczono logo marki Arctic. Kolorem wyróżnia się wewnętrzna część ramki oraz miejsca do przykręcenia śrubek. Te mogą mieć kolor biały, zielony, czerwony bądź żółty. Właśnie takie opcje trafiły na rynek. Wszystkie z nich posiadają dziewięć łopatek, które mają lekko zaokrąglony kształt, żeby zwiększyć przepływ powietrza i poprawić kulturę pracy.

W miejscu na śrubki widzimy gumowe podkładki, które mają za zadanie tłumić drgania i nie pozwolić na przenoszenie wibracji. Wentylatory podłączamy do komputera za pomocą kabla z wtyczką 4-pin, który ma 400 mm długości. Co ciekawe na jego końcówce mamy także wejście 4-pin, które pozwoli nam na podłączenie większej liczby wentylatorów do jednego złącza na płycie głównej.

Testowane przez nas jednostki wyposażone są w łożysko FDB. Model 120 mm pracuje z prędkością maksymalną 1800 RPM (minimalnie 200 RPM), a przepływ powietrza wynosi 69 CFM. Warto wrócić uwagę, że modele te są o 2 mm grubsze od standardowych, czyli mają 27 mm.

Wersja 140 mm jest jeszcze o kolejny 1 mm grubsza. Także jej prędkość maksymalna wynosi 1800 RPM, a przepływ powietrza jest na poziomie 104 CFM.