Alpenfohn Brocken 3 – test chłodzenia

Firma Alpenfohn od 2008 roku zajmuje się produkcją chłodzenia do komputerów. W ich portfolio znajdziemy nie tylko wentylatory, ale także coolery CPU. Od wielu lat rozwijana jest znana seria Brocken, która niedawno doczekała się nowej odsłony. Pomimo, że wygląda na to, że nie ma wielu zmian w stosunku do poprzedniego modelu z tej rodziny, to asymetryczny projekt ma raz na zawsze rozwiązać problemy z kompatybilnością pamięci RAM. Jeżeli jesteście ciekawi jaką wydajność oferuje Brocken 3 i czy warto wydać na niego około 200 złotych to zapraszamy do lektury.