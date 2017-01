ADATA SC660 – test zewnętrznego dysku SSD

W zeszłym miesiącu przyjrzeliśmy się nośnikowi SSD marki ADATA o oznaczeniu SU800, który zaimponował nam swoim stosunkiem ceny do wydajności. Dzisiaj bierzemy na warsztat inny produkt tajwańskiego producenta, a dokładniej dysk zewnętrzny SC660. Jest to produkt oparty na nośniku półprzewodnikowym o pojemności 240 GB (w sklepach znajdziemy także model 480 GB), który ma zyskać uznanie w oczach najbardziej wymagających użytkowników. Sprawdzi się on w roli szybkiego dysku zewnętrznego, który pozwala na natychmiastowy dostęp do ważnych danych. Jeżeli jesteście ciekawi jak SC660 wypadł w naszych testach to zapraszamy do lektury.