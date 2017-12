A4Tech Bloody Q81 – recenzja myszki

Najnowsza propozycja od A4Tech pojawiła się w naszej redakcji. To nic innego, jak zaawansowana mysz z sensorem AVAGO A3050, która ma dać nam przewagę nad przeciwnikami podczas wirtualnej rozgrywki. Urządzenie to charakteryzuje się zaawansowaną konstrukcją, która jest niespotykana w tych widełkach cenowych. Producent podkreśla świetną kontrolę, doskonały czas reakcji oraz agresywne podświetlenie. Jeżeli jesteście ciekawi jakie możliwości daje A4Tech Bloody Q81, która kosztuje zaledwie około 60 złotych, to zapraszamy Was do lektury!