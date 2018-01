Zyskaj łatwy dostęp do swoich plików z niemal każdego miejsca na Ziemi

Łączenie się przez sieć ma to do siebie, że gdy pojawią się problemy, zdecydowana większość użytkowników nie ma pojęcia, co robić dalej. Dlatego Asustor dąży do maksymalnego uproszczenia i automatyki w zdalnej obsłudze ich produktów.

Producent zamierza osiągnąć powyższy cel dzięki funkcji EZ Connect - jej zadaniem jest uproszczenie procesu łączenia się z NAS-em przy pomocy innych urządzeń. EZ Connect automatycznie pomaga skonfigurować usługi przekierowania portów. Jedyne, co jest potrzebne do bezproblemowego zarządzania dyskiem sieciowym z dowolnego miejsca, to ID chmury, pod którą podpięty jest NAS.

Jeśli jednak ktoś posiada fachową wiedzę IT, może oczywiście ustawić połączenie ręcznie. Jest to opcja skierowana dla osób oczekujących elastyczności i większego spersonalizowania swoich ustawień. Mowa tu zarówno o ustawieniach portów, jak i możliwości wykorzystania usług DDNS podmiotu.

Warto przy tym wspomnieć, że EZ Connect jest częścią systemu operacyjnego ADM 3.0 i do skorzystania z niego nie potrzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Usługa widnieje pod skrótem AEC.