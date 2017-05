ŻYJ W GRZE Z FIRMĄ ZATAC NA TARGACH COMPUTEX 2017

Firma ZOTAC International, światowy producent, który od lat znany jest z wprowadzania na rynek wielu technologicznych innowacji, poszerza swoją rodzinę dostępnego w sprzedaży sprzętu gamingowego. W sklepach pojawi się bowiem całkowicie nowy komputer do gier, gdzie przy okazji, dwukrotnie zmniejszono wielkość jednego z najbardziej popularnych na świecie systemów – komputerów z serii MAGNUS Gaming Mini PC. Jednocześnie, jest to kolejny krok w miniaturyzacji wydajnych kart graficznych. Przygotuj się na znacznie bardziej wydajne systemy gamingowe, niesamowite wrażenia w świecie VR, wiodące na rynku innowacje i wielkie spotkanie z najlepszymi na świecie profesjonalnymi zespołami grającymi w grę Dota 2, które będzie miało miejsce podczas finałów e-sportowych mistrzostw ZOTAC CUP MASTERS. Mistrzostwa te, są pierwszym tego typu wydarzeniem w historii odbywającym się na targach Computex.

Premiera nowej gamingowej marki firmy ZOTAC

Pierwszy gamingowy produkt marki ZOTAC Gaming, MEK Gaming PC, zadebiutuje na odbywających się w Tajpej targach Computex. Komputer ten, przeznaczony jest dla entuzjastów gier. Wyposażony został w kartę graficzną ZOTAC GeForce® GTX 1080 Mini, 7. generacji procesor Intel® Core™ i7 oraz niskoprofilowy system chłodzenia procesora, co zapewnia olbrzymią wydajność w najbardziej wymagających, współczesnych grach i podczas zaawansowanej multimedialnej rozrywki. Za sprawą futurystycznego wzornictwa, MEK zapoczątkowuje nową linię produktów do gier o nawie ZOTAC Gaming. Marka ta koncentrować się będzie na gamingowych produktach przeznaczonych dla wszystkich użytkowników, którzy „żyją w grze”.

Większa produktywność i wyższa wydajność

Więcej nowości i innowacyjnych technologii znaleźć można w komputerach z serii MAGNUS Gaming Mini PC firmy ZOTAC. Model MAGNUS EN1050K wyposażony został w kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050, dzięki czemu wciąż podnosi on konstrukcyjną poprzeczkę dla małych i jednocześnie coraz bardziej wydajnych maszyn do gier.

Po raz pierwszy, ZOTAC wprowadza na rynek gamingowy komputer mini PC, który wyposażony jest w standardową, desktopową kartę graficzną z serii GeForce GTX. Zastosowanie procesorów Intel Core 7. generacji z obsługą pamięci Intel Optane lub procesorów AMD Ryzen z desktopową kartą graficzną sprawia, że systemy te mogą zaoferować jeszcze większą wydajność, przy jednoczesnym zachowaniu niewielkich, kompaktowych rozmiarów, nie przekraczających objętości 0,5 litra, które charakterystyczne są dla maszyn Mini PC.

ZOTAC zaprezentuje również najcieńsze obecnie komputery ZBOX oraz debiutujący na rynku komputer typu Mini PC o rozmiarze karty – Pico PI225. Bazując na innowacjach wprowadzonych w oryginalnym modelu Pico, PI225 jest cieńszy niż ołówek Nr 2 o grubości zaledwie 5,5 mm. Dzięki pasywnemu, pozbawionemu wentylatorów, chłodzeniu, komputer jest nie tylko cichy, ale również wystarczająco wydajny, aby współpracować z wyświetlaczem 4K. Smukły i cichy Pico PI225 zaprojektowany został z myślą o jego elastyczności i możliwości używania go w dowolnym miejscu.

Na targach zadebiutuje również zupełnie nowa seria komputerów ZBOX M, którą wyposażono w 7. generacji procesory Intel Core z obsługą pamięci Intel Optane lub w procesory ze zintegrowaną grafiką AMD AM4.

Najmniejszy na świecie GeForce GTX 1080 Ti

ZOTAC, to firma, która jest od lat pionierem w opracowywaniu niewielkich gabarytowo kart graficznych w formacie Small Form Factor. Teraz ZOTAC zaprezentował dwie, można śmiało powiedzieć, miniaturowe karty graficzne bazujące na układzie GeForce GTX 1080 Ti. Pierwsza z nich, to najmniejsza na świecie karta graficzna GeForce GTX 1080 Ti, druga, to najmniejsza na świecie karta graficzna GeForce GTX 1080 Ti z chłodzeniem wodnym. Oba modele mają zaledwie 228 mm (9 cali) długości. Użytkownik może wybrać pomiędzy systemem chłodzenia z dwoma wentylatorami lub z blokiem wodnym, co zapewnia ekstremalną wydajność przy wyjątkowo kompaktowym rozmiarze karty. Równie wysoką wydajnością graficzną charakteryzuje się nowa karta ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm, która może być rozbudowana przez wymianę systemu chłodzenia na blok wodny obejmujący całą powierzchnię płytki drukowanej. Karta ta może być jeszcze piękniejsza, dzięki systemowi podświetlenia SPECTRA.

Dwie subtelne, wyszukane zewnętrzne obudowy ZOTAX External dopełniają całości wyglądu i wizerunku systemu. Pierwsza z przystawek, kompatybilna jest z kartami graficznymi GeForce GTX 1080 Ti i pozwala bez problemu na komputerze uruchamiać nawet najbardziej wymagające współczesne gry, a druga charakteryzująca się niewielkimi rozmiarami przeznaczona jest na system pamięci masowej wykorzystujący dyski SSD NVMe PCIe. Obie obudowy pozwalają bardzo łatwo zwiększyć w znaczący sposób możliwości miniaturowego systemu gamingowego przy wykorzystaniu magistrali Thunderbolt 3.

Najnowszej generacji gamingowy sprzęt VR i mistrzostwa ZOTAC CUP MASTERS

Zapewniający najlepsze wrażenia w świecie VR, przeznaczony do noszenia, komputer-plecak ZOTAC VR GO wyposażony został w 7. generacji procesor Intel Core i7. Urządzenie to, jest Idealnym połączeniem stylu, przenośności, komfortu i wydłużonego czasu pracy na zasilaniu baterii. VR GO nie tylko świetnie wygląda, ale również podczas gry pozwala użytkownikowi uwolnić się od przewodów.

ZOTAC CUP MASTERS, to profesjonalny turniej e-sportowy zorganizowany przez firmę ZOTAC. Mistrzostwa te są pierwszym wydarzeniem e-sportowym, które odbywają się terenach wystawowych w trakcie trwania targów Computex. W finałach turnieju wystartuje 8 najlepszych profesjonalnych zespołów z całego świata specjalizujących się w grze Dota 2.

Ponadto, ZOTAC nawiązał współpracę z firmami HTC VIVE i BigBox VR, aby zorganizować pierwszy na świecie, odbywający się na żywo, turniej e-sportowy pod nazwą VR eSports Show Match, który rozegrany zostanie w wirtualnej rzeczywistości. Rywalizacja profesjonalnych graczy z całego świata będzie miała miejsce podczas mistrzostw ZOTAC CUP MASTERS. Gracze fizycznie poruszać się będą w prawdziwym świecie, a walczyć będą ze sobą w wirtualnym świecie gry Smashbox Arena.

Odwiedź firmę ZOTAC w dniach od 30 maja do 3 czerwca na stoisku nr M0729A i śledź na żywo mistrzostwa ZOTAC CUP MASTERS na stoisku nr N1214, 4. Piętro, Hala Wystawiennicza NANGANG.