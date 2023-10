Zwalczaj brud i kurz dzięki kwadratowemu robotowi Ecovacs Deebot X2 Omni. Teraz jest skuteczniejszy niż kiedykolwiek

Premiera flagowego modelu od marki Ecovacs zmienia reguły gry sprzątania w domu. Wszystko dzięki nietypowemu kwadratowemu kształtowi, co oznacza możliwość precyzyjnego czyszczenia wzdłuż krawędzi, bez omijania żadnego rogu. Nie brak tuż też stacji, piorącej mopy w gorącej wodzie i suszącej je ciepłym powietrzem. Wrażenia z kompleksowego sprzątania domu dopełniają m.in. moc ssania 8000, Pa system obrotowego mopowania OZMO Turbo 2.0 z wykrywaniem dywanów i automatycznym podnoszeniem padów mopujących, nawigacja TrueMapping 3.0. z czujnikiem LiDAR, a także użycie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.



Ecovacs prezentuje swój najnowszy flagowy zrobotyzowany odkurzacz. Na czym polega główna metamorfoza? Kwadratowy Deebot X2 Omni został zaprojektowany tak, aby w trakcie pracy był dokładniejszy niż kiedykolwiek, umożliwiając lepszą precyzję czyszczenia od krawędzi do krawędzi, docierając do każdego zakątka domu. Dzięki zaawansowanym funkcjom, nowoczesnemu i pionierskiemu designowi oraz rozwiniętym zdolnościom sztucznej inteligencji, a także uczenia maszynowego, oferuje on inteligentne sprzątanie w każdym scenariuszu domowym.



Autorskie technologie na straży czystości



Ecovacs za sprawą premiery najnowszego modelu deklaruje podniesie sprzątania na nowy, wyższy poziom? Dlaczego? Wyliczmy i rozwińmy najważniejsze unikatowe cechy Deebota X2 Omni.



Nowa kwadratowa konstrukcja pozwala na dogłębne czyszczenie krawędzi i narożników, osiągając wskaźnik pokrycia krawędzi do 99,77 proc., co stanowi wzrost efektywności sprzątania o 19 proc. Ta kompaktowa konstrukcja, mierząca 32 cm średnicy i 9,5 cm wysokości, może skutecznie dotrzeć wszędzie i wyczyścić nawet trudno dostępne miejsca w domu, bez omijania rogów. Nowa stacja Omni charakteryzuje się również kompaktową obudową o wymiarach 39,4 cm x 52,7, cm x 44,37 cm.



Na wstępie zaznaczmy też, że użytkownicy mogą cieszyć się wyższą wydajnością i skutecznością czyszczenia dzięki sile ssania wynoszącej do 8000 Pa.



Seria Deebot jest pierwszą propozycją w branży zrobotyzowanego odkurzania, która wykorzystuje algorytm sztucznej inteligencji do uczenia się ze wzmocnieniem. To pozwala jej lepiej analizować i uczyć się na podstawie zebranych danych w celu tworzenia precyzyjnych ścieżek czyszczenia. Ruch i prędkość robota są bardziej elastyczne i płynne.



Premierowy model wykorzystuje pierwszy w branży półprzewodnikowy Lidar Ecovacs i technologię uczenia maszynowego. Zaktualizowana technologia poprawia wszystkie aspekty nawigacji, pozycjonowania, szybkości reakcji i unikania przeszkód. Dodatkowo w porównaniu z poprzednim modelem X1 Omni, ultrakompaktowy Lidar ma bardzo duże pole widzenia - 210 stopni. Oferuje on inteligentną nawigację z dokładnym omijaniem przeszkód i mapowaniem ścieżek w celu obsługi wszystkich scenariuszy sprzątania domu. Sprawia to, że robot jest lepszy w pomiarach na duże odległości, ma wysoką dokładność wykrywania i jest mniej podatny na wpływy czynników środowiskowych.



Nowoczesne i interaktywne doświadczenie sprzątania

Nowość z logo Ecovacs, wykorzystując ultradźwiękowy czujnik wykrywania dywanów, automatycznie podnosi mopy o 15 mm. W praktyce wygląda to tak, że system mopowania obrotowego LiftUp OZMO Turbo 2.0 podnosi mopy po wykryciu dywanu lub przejściu przez czysty obszar, odpowiednio zwiększając lub zmniejszając moc ssania. Ta technologia zapobiega zabrudzeniu mopów podczas płukania i eliminuje zanieczyszczenia podczas nawigacji. Koniec z koniecznością ręcznego zdejmowania płyty mopującej. Unikatowy system mopowania obrotowego OZMO Turbo 2.0 zapewnia stały nacisk na podłogę w celu dogłębnego czyszczenia przy użyciu mopa z tkaniny szenilowej, zwalczającej nawet uporczywe plamy.



Warto wspomnieć, że producent zaktualizował tu asystenta głosowego YIKO 2.0. Dzięki głębokiej integracji algorytmów sztucznej inteligencji głosowej, obsługuje on wiele scenariuszy sterowania głosowego, w tym konwersacje z uwzględnieniem licznych poleceń, przetwarzanie języka naturalnego offline, zdalne sterowanie, planowanie sprzątania, dostosowywanie zadań i wiele innych funkcjonalności.



A co jest takiego wyjątkowego w systemie nawigacji AIVI 3D 2.0? Poprawia on percepcję przestrzenną Deebota X2 Omni. Ulepszony czujnik RGBD ma zwiększoną zdolność do identyfikacji oraz adaptacji do określonego środowiska w porównaniu z poprzednią wersją. W efekcie najnowszy robot może identyfikować meble i podłoże, co obejmuje wagę, stację bazową, lampę podłogową, wentylator, zamrażarkę, pralki, szafy czy szafki. Uczy się układu mebli i wyznaczonych ścieżek czyszczenia.



Wybawienie dla zapracowanych gospodarzy



Najnowszy produkt z logo Ecovacs został zbudowany z myślą o pokonywaniu przeszkód o wysokości 22 mm, dzięki czemu z łatwością przejeżdża przez większość progów.



Osobny akapit należy się uniwersalnej stacji Omni. Wyznacza ona nowy standard automatyzacji, zapewniając kompleksowe rozwiązanie bez użycia rąk. Obejmuje ono czyszczenie, opróżnianie, suszenie mopów gorącym powietrzem i ponowne napełnianie wodą. Każdy cykl czyszczenia sprawia, że robot jest jak nowy. Dzięki unikatowej funkcji prania mopa w gorącej wodzie o temperaturze 55°C, stacja OMNI sprawia, że nakładki mopujące Deebota X2 Omni są zawsze czyste, lepiej rozpuszczają plamy oleju, pozostawiając pady gotowe do następnego użycia. Stacja jest wyposażona w bardzo duży worek na kurz o pojemności 3 l, który trzeba opróżniać co 60 dni. Tak samo jak w elektronicznie sterowany zbiornik na wodę o pojemności 180 ml, zapewniający stałą wilgotność.



Co więcej? Wbudowana bateria litowa o pojemności 6400 mAh przekłada się w praktyce na brak konieczności częstego ładowania nawet przy długich sesjach sprzątania.



Robot Ecovacs Deebot X2 Omni będzie dostępy w sprzedaży w kolorze czarnym w Polsce od 9 października w sugerowanej cenie detalicznej 6499 zł. Uwaga! Do 22 października u wybranych partnerów handlowych marki obowiązywać będzie jednak pięciusetzłotowy rabat, dzięki któremu robota można kupić w promocyjnej cenie 5999 zł.