Zupełnie nowa rodzina laptopów Lenovo IdeaPad

Od komputerów nieustannie oczekujemy coraz więcej. „Więcej” kojarzy się zazwyczaj z szybszym i wydajniejszym działaniem, ale może też obejmować dodatkowo eleganckie, odświeżone wzornictwo. Podejście „mniej znaczy więcej” wyróżnia zupełnie nową rodzinę laptopów Lenovo IdeaPad. Sześć różnych urządzeń oferuje użytkownikom oczekiwaną wydajność, ale też i uproszczone wzornictwo oraz nieskomplikowaną funkcjonalność.

Nowa rodzina sześciu modeli IdeaPad 720, 520 i 320 oraz IdeaPad 720S, 520S i 320S w konfiguracjach S (slim) znakomicie pasuje do gustu współczesnych konsumentów pod względem stylu, formy i funkcjonalności. Tworząc na nowo i upraszczając najsubtelniejsze elementy wzornictwa oraz dodając narzędzia i funkcje najbardziej pożądane przez użytkowników, zaprojektowaliśmy serię laptopów, które pasują do niemal wszystkich gustów, potrzeb i budżetów.



Maksymalny efekt dzięki minimalizmowi

Laptopy z nowej rodziny IdeaPad są tak zróżnicowane stylowo i funkcjonalnie, jak użytkownicy, którzy ich potrzebują: od generacji Z, która chce nieustannie utrzymywać łączność cyfrową¹, po millennialsów, którzy wybierają tańsze opcje², generację X, która ceni wydajność i innowacyjność³, czy pokolenie powojennego wyżu demograficznego, które woli technologie pomysłowe i łatwe w obsłudze⁴.

Atrakcyjne z zewnątrz

Projektanci serii IdeaPad pochylili się nad każdym aspektem tych laptopów: od elementów najmocniej obciążanych podczas codziennej pracy po najsubtelniejsze odcienie i sposoby wykończenia obudowy. Fazowane krawędzie tworzą czyste linie, a kątowa przednia krawędź ułatwia otwieranie pokrywy. Cieńszy profil boczny, szczególnie w modelach S, wraz z uproszczonym wzornictwem tylnej części urządzeń IdeaPad podkreśla smukłość konstrukcji komputera i ułatwia jego noszenie.

IdeaPad 720S ma obudowę wykonaną z wysokiej klasy aluminium anodyzowanego i wykańczaną tą samą techniką, jaką szlifuje się i poleruje diamenty. Jej imponujący, ultrapłaski profil jest przyjemny zarówno w dotyku, jak i odbiorze wizualnym.



Równie smukły IdeaPad 520S ma zaledwie 19,3 mm grubości, a IdeaPad 320S posiada przyjemną w dotyku, metaliczną obudowę wykonaną metodą infuzyjną.

Chcąc uzupełnić nowy profil linii IdeaPad stylem zdobywającym coraz większą popularność we współczesnych domach i biurach, nasi projektanci dobrali paletę kolorów i wykończeń odpowiadających gustom użytkowników. Nowa rodzina IdeaPad oferuje różne style, które zaspokoją oczekiwania nawet najbardziej wymagających miłośników najnowocześniejszego wzornictwa. Mogą oni wybierać spośród wysokiej klasy metalicznych kolorów i polerowanych, metalowych wykończeń serii IdeaPad 720, a także żywych i wesołych kolorów oraz nie mniej eleganckich wykończeń serii IdeaPad 520 i 320.

Z atrakcyjnym wnętrzem

Projektanci IdeaPad skoncentrowali się nie tylko na zewnętrznym wyglądzie laptopów. Urządzenia z serii IdeaPad zapewniają użytkownikom większy komfort pracy dzięki nowemu układowi klawiatury z udoskonalonym klawiszom ‘Shift’, węższemu obramowaniu ekranu, a także wbudowanemu panelowi dotykowemu Microsoft® Precision Touchpad™, który umożliwia bezpośrednie korzystanie z funkcji systemu Windows 10.



Zgodnie z hasłem „mniej znaczy więcej” usprawniliśmy też wewnętrzne podzespoły laptopów. Każdy model ma najnowszy system operacyjny Windows 10 Home i oferuje wysoką wydajność, jakiej oczekują nasi klienci, ale dołożyliśmy także wszelkich starań, by zapewnić im znacznie lepsze wrażenia bez nadmiernego obciążania budżetu.



Użytkownicy, którym zależy na wydajności i mobilności sprzętu, mają do wyboru trzy ultrapłaskie modele S. IdeaPad 720S wyposażony został w procesor do poziomu Intel® Core™ i7 7. generacji, gniazdo Thunderbolt™ 3 do błyskawicznego przesyłania danych oraz dysk PCIe SSD o pojemności do 1 TB. Model 13-calowy waży przy tym zaledwie 1,14 kg i ma jedynie 13,6 mm grubości, dzięki czemu stanowi świetną propozycję dla pracowników mobilnych i studentów.

IdeaPad 720S oferuje też zaawansowane funkcje sprzętowe, takie jak opcjonalny czytnik linii papilarnych do szybkiego i bezpiecznego logowania się na komputerze przy użyciu funkcji Windows Hello™ oraz wyświetlacz o rozdzielczości do poziomu UHD (w modelu 13-calowym bez ekranu dotykowego). Funkcja Always-on Charging umożliwia mobilnym użytkownikom ładowanie innych urządzeń za pośrednictwem portu USB, nawet kiedy laptop jest wyłączony.



Zależy Ci na wygodzie i funkcjonalności? Proponujemy IdeaPad 520 lub 520S z procesorami do poziomu Intel Core i7 7. generacji i grafiką do poziomu NVIDIA® GeForce® 940MX do szybszej pracy, a także opcjonalną podświetlaną klawiaturą i opcjonalny czytnik linii papilarnych oraz funkcję Windows Hello do błyskawicznego logowania się na komputerze.



Płaski i funkcjonalny 14-calowy IdeaPad 520S w kolorze Champagne Gold z opcjonalnym czytnikiem linii papilarnych do szybkiego i bezpiecznego uwierzytelniania biometrycznego

Poszukujesz laptopa w przystępnej cenie do codziennego przeglądania stron internetowych, oglądania wideo i przesyłania poczty? Wybierz niedrogi IdeaPad 320 lub bardziej płaski i jeszcze wygodniejszy w przenoszeniu IdeaPad 320S.



IdeaPad 320 imponuje wzornictwem, które dowodzi, że nawet niedrogie laptopy nie muszą być nijakie i pozbawione wyrazu. IdeaPad 320 jest dostępny w palecie kolorów od Denim Blue po Plum Purple, a w jego wnętrzu o jaśniejszej tonacji znajduje się nowy, jednoczęściowy panel dotykowy. Laptop ten zaspokaja potrzeby współczesnych użytkowników komputerów, oferując najnowsze procesory Intel i gniazda USB Type C, a także starsze technologie, takie jak wbudowany napęd dysków DVD. Model ten można rozbudować o ekran wielodotykowy i opcjonalny czytnik linii papilarnych umożliwiający bezpieczne logowanie się przy użyciu funkcji Windows Hello.

Komputer Lenovo dla każdego

Nowa rodzina IdeaPad od Lenovo to odpowiedź na potrzeby współczesnych użytkowników zwracających uwagę na styl i budżet. Wyeliminowaliśmy w tych laptopach to, co zbędne, nadaliśmy im bardziej opływowy kształt i zaoferowaliśmy szeroki wybór zaspokajający różne potrzeby w zakresie stylu, wydajności oraz kosztów.

Graczom oferujemy najnowszego przedstawiciela gamingowej rodziny laptopów — najwyższej klasy model Lenovo Legion Y920. Jest to wydajny, 17-calowy sprzęt przygotowany do obsługi rzeczywistości wirtualnej oraz gry na poziomie profesjonalnym. Lenovo Legion Y920 to nasz najlepszy dotychczas laptop gamingowy, o czym świadczy najnowszy procesor Intel Core i7 z serii K 7. generacji umożliwiający przetaktowywanie, grafikę do poziomu NVIDIA Geforce GTX 1070 8G DDR5, a także mechaniczną klawiaturę z podświetleniem RGB i efektami świetlnymi.



Nowy Lenovo Legion Y920 Laptop z funkcjami VR pokonuje konkurencję

Oferując nowe IdeaPady do codziennej pracy z komputerem oraz gamingowe laptopy Lenovo Legion do rozrywki, zapewniamy klientom jeszcze większy wybór i zaspokajamy niemal wszystkie ich potrzeby.

Ceny i dostępność

Wszystkie produkty są dostępne w witrynie www.lenovo.com.⁵

• W regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu 15-calowy IdeaPad 720 będzie dostępny od lipca 2017 r. w cenie od 749 EUR (z VAT).

• W regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu 13-calowy IdeaPad 720S będzie dostępny od lipca 2017 w cenie od 899 EUR (z VAT), a model 14-calowy od maja 2017 r. w cenie od 999 EUR (z VAT) .

• W regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu 15-calowy IdeaPad 520 będzie dostępny od maja 2017 r. w cenie od 649 EUR (z VAT).

• W regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu 14-calowy IdeaPad 520S będzie dostępny od maja 2017 r. w cenie od 699 EUR (z VAT).

• W regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu 14-calowy IdeaPad 320 będzie dostępny od maja 2017 w cenie od 349 EUR (z VAT), model 15-calowy w cenie od 299 EUR (z VAT), a model 17-calowy w cenie od 399 EUR (z VAT).

• W regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu 14-calowy IdeaPad 320S będzie dostępny od maja 2017 r. w cenie od 499 EUR (z VAT), a model 15-calowy w cenie od 499 EUR (z VAT).

• W regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu 17-calowy Lenovo Legion Y920 będzie dostępny od maja 2017 r. w cenie od 2599 EUR (z VAT).

Opcje kolorystyczne⁶

• 15-calowy IdeaPad 720 jest dostępny w kolorze Mineral Grey o dwóch odcieniach.

• 13-calowy IdeaPad 720S jest dostępny w kolorach Champagne Gold, Platinum Silver i Iron Grey, a model 14-calowy w kolorach Champagne Gold i Platinum Silver.

• 15-calowy IdeaPad 520 jest dostępny w kolorach Gold, Iron Grey i Bronze.

• 14-calowy IdeaPad 520S jest dostępny w kolorach Champagne Gold, Platinum Silver, Bronze, Plum Purple i Ballerina Pink.

• 14-calowy IdeaPad 320 jest dostępny w kolorach Blizzard White, Denim Blue, Onyx Black i Platinum Grey; model 15-calowy w kolorach Coral Red, Denim Blue, Onyx Black, Platinum Grey, Plum Purple i Blizzard White; a model 17-calowy w kolorach Onyx Black i Platinum Grey.

• 14-calowy IdeaPad 320S jest dostępny w kolorach Mineral Grey, Snow White i Coral Red, a model 15-calowy w kolorach Mineral Grey i Snow White