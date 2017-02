ZTE Quartz - nowy smartwatch

Firma Google niebawem wypuści swój najnowszy system Android Wear 2.0, a wraz z nim partnerzy pokażą swoje najnowsze inteligentne zegarki. Wśród nich jest m.in. LG ze z modelami Watch Sport i Watch Style. Do tego nowość szykuje także ZTE.



Według najnowszych przecieków producent ten pracuje nad smartwatchem Quartz. Jego pierwszy render widzicie z boku. Będzie on posiadał łączność WiFi i 3G, co sprawi, że nie będziemy musieli go sparowywać z telefonem, żeby połączyć się z siecią i wykonywać połączenia. Niestety póki co nie ujawniono specyfikacji tego produktu, przez co możliwe, że poczekamy na premierę trochę dłużej niż w przypadku nowości LG.



Zapowiedź nowego smartwatcha ZTE przewidujemy na koniec lutego i targi MWC w Barcelonie.