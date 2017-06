ZTE Blade A612 – smartfon, który pokochasz za baterię

Na polskim rynku debiutuje nowy smartfon ZTE z popularnej i lubianej przez użytkowników linii Blade. ZTE Blade A612 może się pochwalić mocną baterią o pojemności aż 4000 mAh, dzięki której możemy intensywnie korzystać z urządzenia dłużej niż przez jeden dzień, bez obawy o jej rozładowanie. Dodatkową zaletą jest także obecność najnowszej wersji systemu operacyjnego Android 7 Nougat, która wprowadza wiele usprawnień i udogodnień.

ZTE Blade A612 to niedrogi telefon klasy popularnej. Mimo niewygórowanej ceny może się jednak pochwalić dobrymi parametrami. Za zapewnienie odpowiedniego zapasu mocy do gier i multimediów odpowiada czterordzeniowy procesor MediaTek MT6735P, który współpracuje z 2 GB pamięci RAM. Wbudowana pamięć wewnętrzna ma pojemność 16 GB i można ją w prosty sposób rozbudować kartami microSD o pojemności do 128 GB. Taka konfiguracja zapewnia płynne i szybkie działanie telefonu w większości zastosowań.

ZTE Blade A612 został wyposażony w czytelny wyświetlacz o przekątnej 5 cali i rozdzielczości HD 720 x 1280 pikseli. Zastosowanie technologii IPS sprawia, że ekran charakteryzuje się szerokimi kątami widzenia i świetnym odwzorowaniem kolorów, więc sprawdzi się idealnie przy oglądaniu filmów czy zdjęć, a jego rozmiar jest idealny przy przeglądaniu stron internetowych lub korzystaniu z gier i aplikacji. Dodatkowo, dla wygody użytkowania krawędzie ekranu są wypukłe (szkło 2.5D).

Użytkownicy z pewnością docenią zainstalowany w telefonie akumulator o pojemności aż 4000 mAh. Pozwala on na przeprowadzenie 20 godzin rozmów telefonicznych lub pozostawanie w trybie czuwania aż przez ponad 18 dni. Energooszczędne podzespoły oraz zaawansowane tryby zarządzania energią sprawiają, że nawet przy intensywnym korzystaniu z telefonu nie musimy się martwić, iż pod koniec dnia zaskoczy nas rozładowana bateria. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na długą weekendową wycieczkę czy nocną eskapadę prosto po pracy, ZTE Blade A612 zawsze jest do twojej dyspozycji, bez konieczności poszukiwania ładowarki. Dodatkową zaletą jest obsługa standardu OTG, dzięki któremu możliwe jest wykorzystanie Blade A612 jako przenośnego powerbanku, ładowanie zewnętrznych urządzeń i podłączania zewnętrznych nośników pamięci USB. Umieszczenie tak dużej baterii w telefonie nie wpłynęło jednak na zwiększenia grubości telefonu i jego wagi.

ZTE Blade A612 to także świetny wybór dla miłośników mobilnej fotografii. Główna kamera o rozdzielczości 13 Mpx z lampą LED ma możliwość ręcznej korekty wielu ustawień w celu urozmaicenia uchwyconych zdjęć, a dodatkowo wyposażona jest w detekcję twarzy. Dzięki niej, szybki Autofocus zawsze poprawnie ustawi ostrość na fotografowane osoby. Aby zdjęcia były zawsze ostre i ostrość była ustawiona na najważniejsze dla nas obiekty, aparat wyposażono w funkcję „Dotknij i zrób zdjęcie”. Filmy można rejestrować w jakości HD 720p przy 30 klatkach na sekundę. Przednia kamera wykorzystuje natomiast sensor o rozdzielczości 5 Mpx, dzięki któremu zawsze zrobisz idealne selfie.

Nowy smartfon został wyposażony w funkcję DualSIM, która umożliwia korzystanie z dwóch numerów telefonu jednocześnie lub z dodatkowej karty do transmisji danych w sieci domowej lub roamingu międzynarodowym. Ta odbywa się w standardzie 4G/LTE z prędkością do 150Mb/s, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z najszybszego mobilnego internetu. Nie zabrakło oczywiście takich udogodnień jak moduł GPS, Bluetooth w wersji 4.0 czy radio FM.

ZTE Blade A612 może się pochwalić także smukłą, elegancką obudową wykończoną nowoczesnym wzorem. Wymiary telefonu to 145x71x8.95 mm, a jego masa – 141 gramów. Telefon jest dostępny w sieci Plus w ofertach abonamentowych oraz prepaid w cenie już od 1 zł.

Specyfikacja ZTE Blade A612:

• Wydajność:

System operacyjny Android 7.0 Nougat

Procesor Mediatek MT6735P, 4 rdzenie 1GHz

2GB pamięci RAM

16GB pamięci użytkownika, czytnik kart microSD do 128 GB

• Dźwięk:

Technologia podbicia basów w słuchawkach

Wbudowany głośnik

Złącze słuchawkowe 3.5mm

Wysokiej jakości słuchawki w standardowym zestawie

• Transmisja danych:

LTE kategorii 4 (do 150/50Mb/s), HSPA+ DC (do 42Mb/s), WCDMA, EDGE

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Bluetooth 4.0

Jednoczesna obsługa dwóch kart SIM - Dual SIM

Odbiornik GPS

Złącze microUSB 2.0 z OTG

• Ekran:

5 cali, TFT z technologią IPS

Rozdzielczość HD 720x1280

Zaokrąglone krawędzie 2.5D

• Fotografia:

Główny aparat: 13 Mpix, Szybki AutoFocus, lampa doświetlająca LED

Nagrywanie wideo HD 720p

Rozbudowany tryb manualny – możliwość ręcznego ustawienia parametrów: Jasność, ISO, Balans bieli, Punkt ostrości i Szybkość migawki

Funkcja „Dotknij i zrób zdjęcie” – wybór palcem obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość i automatyczne wykonanie zdjęcia jak tylko optymalna ostrość zostanie ustawiona na tym obiekcie.

Przedni aparat: 5 Mpix,

• Bateria:

4000 mAh, niewymienna.

Automatyczny tryb długiej gotowości o niskim poborze energii.

Wykrywanie aplikacji, które nieprawidłowo gospodarują energią.

• Wymiary: 145x71x8.95mm

• Waga: 141 g (z baterią)

• Czujniki: przyśpieszenia i położenia, czujnik zbliżeniowy i oświetlenia

• Dostępne kolory – niebieski i złoty

• Zestaw sprzedażowy: Ładowarka 1.5A, Kabel USB, słuchawki stereo z mikronem

Elementy zwiększające funkcjonalność:

Możliwość zamiany dotykowych przycisków nawigacyjnych miejscami.

Obsługa telefonu za pomocą gestów, np. budzenie wyświetlacza podwójnym stuknięciem w ekran.

Tryb rodzinny – specjalny tryb o lepszej widoczności do łatwego użytkowania telefonu podczas prowadzenia samochodu lub dla ludzi starszych.