Firma Zotac pokazała dwa nowe modele miniPC. Są to urządzenia, których specyfikacja powinna okazać się wystarczająca głównie do prac biurowych i przeglądania sieci.



Zotac ZBOX MI553 to komputer wyposażony w procesor Intel Core siódmej generacji (Kaby Lake), 4/8/16/32 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4-2400, zintegrowaną grafikę Intel HD Graphics 620, złącze HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, nośnik M.2 SSD o pojemności do 120 GB. Na rynek wejdzie także wersja bez pamięci RAM i nośnika danych.



Drugi komputer klasy miniPC to ZBOX Pi225. Producent podkreśla, że jest to najcieńszy sprzęt tej klasy. Będzie on posiadał procesor Intel N3350 (Apollo Lake), 4 GB pamięci RAM LPDDR3, grafikę Intel HD Graphics 500 oraz nośniki SSD eMMC o pojemności 32 GB.



Ceny Zotac ZBOX MI553 i ZBOX PI225 nie są jeszcze znane, podobnie jak data wprowadzenia ich na rynek.