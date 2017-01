Firma Zotac przygotowuje się na wprowadzenie na rynek komputerów Zbox Magnus EN1070K. Będzie to nowa wersja modelu EN1070K, w której znajdzie się najnowszy procesor Intel Core i5 siódmej gneracji, karta graficzna GTX 1070 z 8 GB pamięci GDDR5 oraz dwa sloty SO-DIMM na moduły DDR4-2133 (maks. pojemność to 32 GB).



Sprzęt ma być idealny do obsługi VR. Podzespoły zamknięto w obudowie o wymiarach 21 x 20,2 x 6,2 cm. Znajdziemy tam zatokę w formacie 2,5 cala z interfejsem Serial ATA 6 Gb/s, złącze M.2 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 / SATA), dwa kontrolery Ethernet 1 Gb/s (Realtek RTL8111G), dwuzakresowy kontroler 2x2 Wi-Fi 802.11ac (Intel AC 8265), kontroler dźwięku HD Audio 7.1 z kodekiem Realtek ALC892GR oraz dwa gniazda mini jack (słuchawkowe i mikrofonu). Do dyspozycji mamy także wyjścia obrazu: 2x HDMI 2.0 z HDCP 2.2 (maksymalnie 4096 x 2160 piksel @ 60 Hz) oraz 2x DisplayPort 1.3 (maksymalnie 3840 x 2160 pikseli @ 60 Hz). Poza tym slot na kartę pamięci SDXC i porty USB: 2x USB 2.0 typu A, 2x USB 3.0 typu A, 1x USB 3.1 typu C (Gen. 2) i 1x USB 3.1 typu A (Gen. 2).



Cena Zotac Zbox Magnus EN1070K nie jest jeszcze znana.