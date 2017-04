Zotac GeForce GTX 1080 Ti PGF w dwóch wersjach

Firma Zotac ujawniła kolejne dane na temat swoich kart graficznych z rodziny GeForce GTX 1080 Ti PGF. Będą to dwa modele: podstawowy i z dopiskiem Extreme OC. Ten drugi ma mieć oczywiście wyższe taktowania. Pod względem budowy karty będą praktycznie takie same.



Zotac GeForce GTX 1080 Ti PGF w wersji podstawowej będzie oferował taktowanie rdzenia 1569 MHz (w Boost 1683 MHz) oraz taktowanie pamięci 11008 MHz. Model z dopiskiem Extreme OC zapewni nam taktowanie rdzenia 1620 MHz (w Boost 1733 MHz) oraz taktowanie pamięci 11208 MHz. Wersja podstawowa oferuje TDP na poziomie 280 W, a wersja Extreme OC ma 320 W. W obu przypadkach Zotac przygotował autorską płytkę drukowaną z silną sekcją zasilania, co wymagać będzie podłączenia dwóch dodatkowych wtyczek 8-pin PEG. Karty współpracują z modułem podkręcania Zotac OC+.



Za chłodzenie ma odpowiadać cooler z dwóch aluminiowych bloków, które połączone są ze sobą systemem rurek cieplnych. Na pokładzie mamy trzy wentylatory i kilka podświetlanych elementów. Diody umieszczono na obudowie i backplate. Ceny nowych kart Zotac GeForce GTX 1080 Ti PGF nie są jeszcze znane. Nie wiemy też czy karty pojawią się w Europie.