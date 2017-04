Firma Zotac wprowadzi do oferty nowy model karty graficznej GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition, która będzie oferowała w pełni autorski laminat z sekcją zasilania w układzie 16+2.



Na pokładzie umieszczony będzie procesor grafiki Nvidia GP102 z 3584 rdzeniami CUDA, 224 jednostkami teksturującymi i 88 jednostkami ROP. Do tego będziemy mieli na pokładzie 352 bitowy interfejs pamięci RAM. GPU tej karty ma działać z częstotliwością 1,645 GHz (w Boost do 1,759 GHz). Układy pamięci będą taktowane z częstotliwością 1400 MHz. Taki wzrost taktowania jest związany z zwiększonym TDP, które wyniesie 250 W, zamiast 320 W.



Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition wykorzystuje rozbudowany system chłodzenia, który składa się z trzech wentylatorów i zajmuje trzy sloty w obudowie komputera.