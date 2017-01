Firma Zotac przygotowuje się na wprowadzenie na rynek nowego modelu karty graficznej GeForce GTX 1080 Mini, która będzie przeznaczona głównie dla posiadaczy małych komputerów SFF z płytami głównymi mini ITX lub micro ATX.



Zapowiada się najmniejszy GTX 1080 na rynku, który będzie posiadał procesor grafiki GP104, na karcie o długości 200 mm. Sam laminat jest jednak krótszy, a chłodzenie dłuższe. To ostatnie zajmuje dwa sloty i jest zbudowane z miedzianej podstawy, ośmiomilimetrowych, miedzianych ciepłowodów i aluminiowy radiator. Ciepło jest rozpraszane przez dwa wentylatory, które nie są takie same. Ten przy śledziu działa z mniejszymi prędkościami, a ten obok zapewnia większy przepływ powietrza. Na rewersie mamy metalową osłonkę, a z przodu logo Zotaca podświetlane diodami LED.



Zotac GeForce GTX 1080 Mini jest fabrycznie podkręcony. Jego GPU pracuje z zegarem bazowym 1620 MHz i 1753 MHz w Boost. Nie jest to zbyt duże OC. Zegar pamięci pozostawiono bez zmian. Dodatkowe zasilanie pobierane jest z gniazda PEG 8-pin. Na śledziu widzimy trzy gniazda DisplayPort i po jednym HDMI oraz Dual-Link DVI-D. Cena Zotac GeForce GTX 1080 Mini nie jest jeszcze znana.