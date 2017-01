Firma Zotac pokazała najmniejszy model karty GeForce GTX 1080, który pozwoli na stworzenie miniaturowego zestawu komputerowego o wysokiej wydajności. Oficjalna prezentacja ma nastąpić w trakcie targów CES 2017.



Zotac GeForce GTX 1080 Mini to model fabrycznie podkręcony, który jednak ma niewiele wyżej taktowane zegary niż referent. W tym przypadku mamy tutaj wartości 1620 MHz i 1759 MHz w Boost. Na pokładzie umieszczono 8 GB pamięci GDRRX o taktowaniu 10 GHz oraz szynę 256 bitów. Producent na śledziu umieścił DVI-D, HDMI 2.0b i trzy DisplayPort 1.4. Karta do pracy wymaga podpięcia ośmiopinowej wtyczki zasilania, a do tego mamy dostęp do dwóch złączy SLI. Chłodzenie zostało wykonane z radiatora, rurek termoprzewodzących i dwóch wentylatorów.



Zotac GeForce GTX 1080 Mini na spodzie posiada backplate. Cena karty nie jest jeszcze znana.