Zmiana projektu PCB w karcie ROG GTX 1080 Ti Strix

Firma EK Water Blocks, która zajmuje się systemami chłodzenia cieczą podała, że nowe modele kart graficznych ROG GTX 1080 Ti Strix nie są już kompatybilne z blokami wodnymi, które można było zamontować na starszych kartach. Producent kart zmienił laminat, jednak nikt nie został o tym poinformowany.



Jak dobrze wiemy w modelu ROG GTX 1080 Ti Strix firma Asus zastosowała swoje autorskie PCB. EKWB przystosował do niego cztery bloki chłodzenia wodnego, które do tej pory pasowały do niego idealnie. Ta sytuacja zmieniła się jednak dosyć mocno, przez co użytkownicy mieli sporo problemów. W przypadku EK-MLC Phoenix GPu Module FC1080 GTX Ti i EK-FC1080 GTX Ti dodano na stronie producenta informację, że nie zamontujemy ich na wspomnianej powyżej karcie Asusa.



Aby samemu sprawdzić zgodność niezbędne będzie samodzielne sprawdzenie numeru seryjnego jednostki, na której miałby być zainstalowany blok EKWB. Niezgodne są karty z oznaczeniami: HBYVCM064817 – HBYVCM999999,

HCYVCM000001 – HCYVCM059975.



Problem ten nie dotyczy sprzętów wyprodukowanych przez Asusa przed listopadem tego roku. Jeżeli więc macie taki sprzęt to nie musicie się niczym martwić.