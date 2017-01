Zestawy montażowe AM4 od Phanteksa i Cyrorig

Jesteśmy już po oficjalnej prezentacji układów Ryzen, przez co producenci układów chłodzenia są zmuszeni do wprowadzenia nowych zestawów montażowych do swoich ofert. Taki krok zrobiła już Noctua, a kolejnymi producentami są Phanteks i Cyrorig. Firmy te deklarują, że wszystkie sprzedawane ich coolery dla podstawki AM3+ będą także zgodne z AM4.



Poza tym dla osób, które nabyły coolery przed aktualizacją przygotowano darmowe zestawy, które pozwolą je zamontować na nowej podstawce. Aby otrzymać taki komplet montażowy należy wysłać maila do działu technicznego: support@phanteks.com. Taka sama procedura dotyczy klientów firmy Cryorig, którzy posiadają systemy chłodzenia R1 Universal/Ultimate, C1, H5 Universal/Ultimate, H7, H7 Quad Lumi, M9a, C7, A40, A40 Ultimate oraz A80. W tym przypadku wysyłamy maila pod adres: support@cryorig.com.