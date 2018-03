Zestawy dla graczy od Trust Gaming i Ubisoft z okazji premiery Far Cry 5

Trust Gaming, popularny producent peryferii komputerowych oraz Ubisoft, znany na całym świecie twórca i wydawca gier, wspólnie przygotowali niezwykłe zestawy dla graczy, wyczekujących Far Cry 5. Seria kojarzona jest z szerokim wachlarzem uzbrojenia oraz niesamowitymi efektami graficznymi i dźwiękowymi. Zestawy zawierają najnowszy sprzęt Trust Gaming, który pomoże w pełni kontrolować brutalny świat gry. W każdym znajduje się również darmowa kopia gry Far Cry 5 na PC.

Jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2018 r.

Premiera piątej części kultowej serii Far Cry będzie miała miejsce w dniu 27 marca 2018 r. Gracze zmierzą się z sektą Josepha Seeda, który terroryzuje mieszkańców spokojnego niegdyś hrabstwa Hope Country w stanie Montana. Głównym zadaniem okaże się poprowadzenie ruchu oporu przeciwko kultowi i uwolnienie mieszkańców od brutalnych oprawców. Twórcy do dyspozycji graczy oddadzą mnóstwo różnorodnego uzbrojenia, pojazdów, a nawet psy obronne, które nie raz pomogą w wykonaniu zadania. By w pełni cieszyć się grą, producenci przygotowali pięć różnych zestawów sprzętu Trust Gaming. Żeby je otrzymać nie trzeba czekać na premierę Far Cry 5. Każdy może wybrać sprzęt, który najlepiej spełni jego oczekiwania i zakupić go już teraz. Dołączony do zestawu klucz do gry umożliwi jej pobranie w momencie premiery.

Sprzęt do zadań specjalnych

Pierwszy z zestawów zawiera wibrujące słuchawki Trust GXT 354 Creon, wyposażone w wirtualny system przestrzennego dźwięku 7.1 oraz w myszkę Trust GXT 170 Heron z podświetleniem RGB. Dopełnieniem pakietu jest specjalna podkładka pod gryzonia z unikatową grafiką z Far Cry 5. Gracze mogą również zdecydować się na zestaw zawierzający myszkę Trust GXT 188 Laben, wieloplatformowe słuchawki Trust GXT 344 Creon oraz podkładkę. Kolejny zestaw składa się z słuchawek Trust GXT 383 Dion, które charakteryzują się wibrującymi efektami przyjemnie potęgującymi bassy i wirtualnym systemem 7.1. Dion daje realne poczucie obecności w samym centrum rozgrywki i ułatwia zlokalizowanie wszystkich przeciwników.

Komfort na pierwszy miejscu

W najnowszej odsłonie gry autorstwa Ubisoft gracze staną do walki z najbardziej bezwzględnym przeciwnikiem jakiego widziała do tej pory seria Far Cry. Trust nie zapomina o komforcie podczas intensywnej rozgrywki. Do foteli Trust GXT 705 Ryon i Trust GXT 707R Resto również zostanie dołączona darmowa kopia gry Far Cry 5. Krzesła te posiadają możliwość regulacji i dostosowania do każdego użytkownika, co zapewni maksimum wygody nawet podczas długich sesji przy komputerze. Dodatkowo, świetnie będą się prezentować w pokoju fana gamingu.

Cena i dostępność

Zestawy ze słuchawkami, myszką i podkładką są dostępne w sprzedaży w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 429 złotych. Słuchawkami Trust Dion wraz z voucherem można nabyć za 399 złotych. Fotele Trust Ryon i Trust Resto kosztują odpowiednio 649 i 899 złotych.