ZenPad 3S 10 - nowy tablet ASUSa

Firma ASUS wprowadzi niebawem na rynek nowy model tabletu o nazwie ZenPad 3S 10, który będzie należał do klasy Premium. Sprzęt ten ma zapewniać łączność komórkową LTE.



Warto zaznaczyć, że jest to model o oznaczeniu Z500KL i nie powinniśmy go mylić z Z500M. Został on wyposażony w ekran IPS 9,7 cala o rozdzielczości 2048 x 1536 pikseli, 6-rdzeniowy procesor Snapdragon 650 z grafiką Adreno 510, 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 32 GB pamięci na pliki, baterię o pojemności 7800 mAh (do 16 godzin pracy bez ładowania), aparat cyfrowy 8 MPix z tyłu, kamerkę 5 MPix na froncie i system operacyjny Android 6.0 Marshmallow. Dodajmy także, że jest opcja nabycia opcjonalnego rysika Z Stylus, który obsługuje 1024 poziomy nacisku i pozwala na 150 godzin pracy bez przerwy.



ZenPad 3S 10 LTE Z500KL można kupić już w sklepach w Malezji w cenie 405 dolarów. Niestety nie wiadomo kiedy będzie miała miejsce jego premiera na zachodnim rynku.