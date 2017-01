Zdjęcia nowego smartwatcha HTC

Już od 2015 roku pojawiają się w sieci plotki na temat nowego smartwatcha firmy HTC. Na początku nosił on nazwę kodową Halfbeak. Teraz pojawia się w różnych informacjach, ale do jego prezentacji nadal nie doszło. Mówiło się, że projekt ten został w ogóle skasowany. Teraz jednak okazuje się, że zegarek istnieje.



Model ten powstał dzięki współpracy z firmą Under Armour, która jest znana z działań na rynku obuwniczym, odzieżowym i akcesoriów sportowych. Na zdjęciach widzimy logo tej marki, więc nie mamy wątpliwości, że sprzęt projektowany był z myślą o aktywnych użytkownikach. Dostrzegamy na jego powierzchni sporej wielkości, okrągły wyświetlacz. Całość ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android Wear.



Możliwe, że HTC zaprezentuje swój najnowszy sprzęt w trakcie targów MWC 2017, które rozpoczną się pod koniec lutego w Barcelonie.