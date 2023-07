Zautomatyzuj domowe oświetlenie z inteligentnymi żarówkami punktowymi TP-Link Tapo L630 i L610

TP-Link poszerza swoją ofertę inteligentnego oświetlenia o dwie żarówki punktowe z mocowaniem GU10 modele Tapo L630 oraz L610. Nowe modele, podobnie jak dostępne już w ofercie klasyczne żarówki z gwintem E27 i listwy LED, pozwalają całkowicie zautomatyzować sterowanie domowym oświetleniem. Dodatkowo komfort użytkowania zwiększa się dzięki możliwości sterowania z urządzeń mobilnych oraz za pomocą asystentów głosowych – Asystenta Google oraz Amazon Alexa.

Obydwa nowe produkty TP-Link to ledowe żarówki punktowe, wyposażone w mocowanie GU10. Emitują strumień światła o jasności 350 lumenów, co stanowi odpowiednik klasycznej żarówki o mocy 50W. Posiadają one specjalną soczewkę, która sprawia, że kąt świecenia nie przekracza 36 stopni, pozwalając na dokładne oświetlenie wybranego obszaru. Taka konstrukcja doskonale sprawdza się w miejscach, w których lampy zamontowane są na dużej wysokości.

Pierwszą propozycją jest żarówka punktowa LED Tapo L610, która emituje światło o temperaturze barwowej 2700K, czyli ciepłą biel z możliwością płynnego ściemniania światła. W trybie czuwania zużywa mniej niż 0,2W, co sprawia, że jest to bardzo oszczędna i ekologiczna opcja.

Drugi produkt to wielokolorowa żarówka punktowa Tapo L630, której barwę można dopasować do swoich preferencji. Dostępnych jest ponad 16 milionów różnych odcieni z całej palety barw RGB, jak również światło białe z temperaturą barwową od 2200K (ciepłe światło) do 6500K (chłodne światło) z możliwością ściemniania.

Inteligentne żarówki to świetne rozwiązanie dla osób które chcą całkowicie zautomatyzować zarządzanie oświetleniem w swoim domu. Wystarczy smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją Tapo, aby móc wyłączyć światło, dostosować jego kolor, jasność i temperaturę, zapisać ulubione ustawienia wykorzystujące wiele żarówek jako sceny oraz stworzyć harmonogramy. Żarówki i listwy LED można też zintegrować z czujnikami i kamerami z serii Tapo, by sprawić, żeby światło automatycznie włączało się po wykryciu ruchu w pomieszczeniu bądź automatycznie gasło w całym domu, gdy zamkniemy drzwi wejściowe. Dodatkowo tryb „Poza domem” pozwala symulować obecność domowników, włączając i wyłączając światło w losowych interwałach, co może skutecznie odstraszyć potencjalnych złodziei.

Wszystkie urządzenia od TP-Link wyróżnia niezwykle prosta instalacja i zarządzanie. Wystarczy pobrać darmową aplikację TP-Link Tapo, by mieć wszystko pod kontrolą. Obie żarówki nie wymagają korzystania z mostka, urządzenia komunikują się wykorzystując domową sieć WiFi. Można nimi również sterować głosowo – wystarczy zintegrować je z Amazon Alexa czy Asystentem Google.

Więcej informacji na temat żarówki Tapo L610 oraz Tapo L630 można przeczytać na stronie internetowej. Cena żarówki Tapo L610 to ok. 50 złotych, natomiast Tapo L630 ok. 60 zł. Urządzenia zostały objęte 24-miesięczną gwarancją producenta.