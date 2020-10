Zaprojektowane z myślą o maksymalnej mobilności i wygodzie użytkowania

Firma Western Digital Corp. oficjalnie wprowadziła dziś do oferty dwa nowe przenośne dyski SSD SanDisk®, oferujące prawie dwukrotnie wyższą prędkość przesyłu danych niż ich poprzednia generacja. Przenośne dyski SanDisk Portable Extreme® oraz SanDisk Extreme PRO® SSD zostały zaprojektowane tak, by nadążać za potrzebami użytkowników, którzy rejestrują i przechowują coraz więcej materiałów w doskonałej jakości. Chodzi tu m.in. o profesjonalnych fotografów, twórców wideo oraz innych użytkowników, którzy chcą zachować swoje cyfrowanie wspomnienia i potrzebują niezawodnego oraz wydajnego urządzenia, które będzie w stanie zapisać je z najwyższą prędkością.

Oferujące do 2 TB* pojemności nowe dyski NVMe™ są doskonałym rozwiązaniem do rejestrowania i przechowywania treści zapisywanych w rozdzielczościach 4K oraz 8K. Flagowy model SanDisk Extreme PRO SSD wyposażony został w obudowę z kutego aluminium (dzięki której pozostaje chłodny nawet podczas intensywnej pracy oraz odporny na uszkodzenia). Użytkownicy mogą chronić dostęp do swoich danych hasłem a także skorzystać z opcji ochrony 256-bitowym sprzętowym szyfrowaniem AES1.

Niezawodne i potężne SSD

Zaprojektowane z myślą o profesjonalistach przenośne produkty z serii SanDisk SSD stworzono tak, by były w stanie obsłużyć najbardziej wymagające zadania, i to w dowolnym środowisku – zarówno w domu czy biurze, jak i w terenie. SanDisk Extreme Portable SSD to świetne rozwiązanie dla użytkowników, poszukujących mobilnego i pojemnego dysku, zaś SanDisk Extreme PRO doskonale sprawdzi się u osób, które potrzebują najwyższej, stabilnej wydajności oraz gotowości do pracy w każdych warunkach.

“Dla naszych klientów, życie jest przygodą – dlatego oczekują od nas produktów, które cały czas będą coraz lepiej wpisywały się w ich plany zawodowe. Marce SanDisk ufają profesjonalni fotografowie z całego świata, dlatego też stworzyliśmy dla nich rodzinę produktów Extreme. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii NVMe jeszcze bardziej zwiększyliśmy wydajność tych urządzeń, a zastosowanie trwałych materiałów sprawia, że dyski są gotowe do ciężkiej pracy – i zapisywania najlepszych ujęć – w każdych warunkach” – wyjaśnia Brian Pridgeon, dyrektor marketingu działu Consumer Solutions Western Digital.

Kluczowe cechy nowych urządzeń

• SanDisk Extreme PRO Portable SSD

o Oszczędzaj czas zapisując i przesyłając dane z prędkością do 2000 MB/s** (odczyt/zapis), dzięki zastosowaniu technologii NVMe

o Obudowa z kutego aluminium działa jak radiator, odprowadzając ciepło i gwarantujące stabilną prędkość transferów.

o Zabezpieczone przed skutkami upadków z wysokości do 2 m, wodo- i pyłoszczelność potwierdzone certyfikatem IP552 – dyski są gotowe na wszelkie przygody

o Obudowa z kutego aluminium z elementami z silikonu doskonale wygląda i zapewnia dodatkową ochronę przed urazami mechanicznymi.

o Prywatne treści można chronić hasłem lub skorzystać z opcjonalnego sprzętowego szyfrowania AES 256-bit1.

• SanDisk Extreme Portable SSD

o Wydajność NVMe – prędkość odczytu do 1050MB/s** / prędkość zapisu do 1000MB/s** - w kompaktowym, pojemnym przenośnym dysku, idealnym do zapisywania i przechowywania treści w wysokiej rozdzielczości.

o Dysk jest odporny na upadki z wysokości do 2 m, oferuje wodo- i pyłoszczelność (IP552).

o Trwała, pokryta silikonem, obudowa doskonale wygląda i zapewnia dodatkową ochronę przed urazami mechanicznymi

o Prywatne treści można chronić hasłem lub skorzystać z opcjonalnego sprzętowego szyfrowania AES 256-bit1.

Użytkownicy mogą również skorzystać z wygodnego oczka, pozwalającego na bezpieczne podpięcie dysków do paska lub plecak (np. z pomocą karabińczyka). Dyski są kompatybilne z komputerami PC oraz Mac, można je też łatwo podłączyć do smartfonów wyposażonych w złącze USB Type-C™.

Dostępność i ceny

Modele SanDisk Extreme oraz SanDisk Extreme PRO SSD są objęte 5-letnią ograniczoną gwarancją3 i można je już kupić w Western Digital Store - SanDisk Extreme Portable SSD jest już dostępny w wersjach 500GB* (cena MSRP 149,99 Euro) oraz 1TB* (MSRP 239,99 Euro), zaś wersja 2TB pojawi się na rynku pod koniec roku. SanDisk Extreme PRO Portable SSD dostępny jest obecnie w wersji 2TB* (MSRP 459,99 Euro), zaś wersja 1TB będzie dostępna pod koniec roku.