Zalman ZM-K650WP - wodoodporna klawiatura gamingowa

Klawiatury dla graczy to coraz bardziej pokaźna część rynku peryferiów komputerowych. Mimo mnogości modeli, niewiele urządzeń tego typu jest przygotowanych na to, co potrafi znieść Zalman ZM-K650WP.

“WP” pod koniec nazwy tego modelu to skrót od “water proof” (ang. wodoodporny). Ta niepozorna klawiatura południowokoreańskiego producenta jest odporna na zalanie, co bywa dość częstą przyczyną “śmierci” klawiatur. Jednak to nie jedyna zaleta ZM-K650WP.

Zalman ZM-K650WP może pochwalić się nietypową konstrukcją klawiszy. Nie jest to klawiatura mechaniczna, chociaż wielu użytkowników może przy pierwszym kontakcie wziąć ją właśnie za tego typu konstrukcję. Urządzenie pozostając modelem membranowym, posiada pod klawiszami specjalnie zaprojektowane tłoki, pracujące w niewielkich obudowach. Całość powoduje, że klawisze trzymają się solidnie, nie przesuwając się na boki i nie wpadając w drgania. Jednocześnie takie rozwiązanie jest nieco głośniejsze niż zwykła klawiatura membranowa.

Klawiatura Zalman ZM-K650WP może pochwalić się standardowym układem klawiszy wzbogaconym o kilka przycisków multimedialnych. Model ten korzysta z interfejsu PS/2 ale w zestawie znajdziemy także przejściówkę na USB.

Cena produktu wynosi około 40 zł.

Zobacz wideo jak prezentuje się Zalman ZM-K650WP pod wodą.

Specyfikacja:

- Liczba klawiszy: 108

- Funkcja Anti-ghosting

- Klawisze specjalne: regulacja głośności, funkcja mute, blokada klawisza Windows

- Złącza: PS/2 (w zestawie przejściówka na USB)

- Długość kabla: 1,8 m

- Wymiary: 445 x 158 x 37 mm

- Masa: 1,1 kg