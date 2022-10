Zalman ZM-HPS610 - gamingowe słuchawki z systemem dźwięku 7.1

Firma Zalman prezentuje nowy gamingowy zestaw słuchawkowy ZM-HPS610. Według producenta model ten może stanowić doskonałą propozycję dla graczy ceniących sobie wysoki komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Słuchawki Zalman ZM-HPS610 wyróżniają się obsługą systemu dźwiękowego 7.1, w pełni regulowanym pałąkiem oraz aluminiową ramą z 30-stopniowym obrotem. Na pokładzie znalazły się pełnozakresowe głośniki z dyfuzorem wykonanym z materiału kompozytowego. Nauszniki cechują się gumowym wykończeniem, a odłączany mikrofon umiejscowiony na elastycznym wysięgniku oferuje wbudowany system pasywnej redukcji szumów.



Headset został wyposażony w adapter audio, dzięki czemu można go podłączyć do portu USB i uzyskać tą samą jakość dźwięku niezależnie od konfiguracji komputera. Możliwe jest również wpięcie za pomocą gniazda mini-jack 3,5 mm, co oznacza, że zestaw może współpracować np. z urządzeniami mobilnymi. Warto wspomnieć też o gustownym podświetleniu RGB, które nadają całości gamingowego charakteru.



Na tę chwilę cena słuchawek Zalman ZM-HPS610 nie jest jeszcze znana.

Specyfikacja:

• Waga: 320 g (bez kabla)

• Membrany: 50 mm

• Czułość (SPL): 106dB ± 3dB

• Impedancja: 32Ω ± 15%

• Pasmo przenoszenia: 20--120 KHz

• Moc znamionowa: 10 mW

• Maks. moc: 25 mW

• Czułość mikrofonu: -42±3dBV

• Kierunkowość mikrofonu: OMNIKIERUNKOWA

• Impedancja mikrofonu: ≤ 2,2 KΩ

• 7.1-kanałowy chipset dźwięku: CMEDIA 108B

• Przyciski sterujące: zwiększanie/zmniejszanie głośności, włączanie/wyłączanie diody LED, włączanie/wyłączanie mikrofonu

• Interfejs: USB

• Długość kabla: 2,1 m