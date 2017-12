Zalman ZM-HPS500 – słyszeć wygodnie

Batalia o słuch graczy trwa, a koreański producent akcesoriów, firma Zalman, wytacza w niej kolejne działo. Są nim słuchawki gamingowe ZM-HPS500. Model skierowany do użytkowników dla których obok brzmienia istotna jest wygoda użytkowania.

Słuchawki skierowane do komputerowych graczy muszą być szczególnie wygodne, często bowiem będą użytkowane przez kilka godzin bez przerwy. Stąd właśnie w ZM-HPS500 miękki materiał wyściełający nauszniki oraz pałąk – te części urządzenia, które mają bezpośredni kontakt z głową użytkownika. Słuchawki koreańskiego producenta ważą przy tym tylko 362 gramy, co czyni je jednymi z lżejszych w swojej klasie.

By silniej poczuć grę

Wybuchy, muzyka, dialogi - to jak je słyszymy często decyduje o naszym odbiorze gry. Zalman ZM-HPS500 wydają się być dobrze przygotowane do swojej roli. Dzięki 40-milimetrowym przetwornikom, impedancji na poziomie 32 omów oraz odstępie sygnału od szumu na poziomie 117 dB, efekty w grach powinny być co najmniej zadowalające.

Teamplay jest ważny

By zapewnić możliwie najlepszą komunikację między graczami często korzystają oni z dodatkowych narzędzi głosowych (jak np. TeamSpeak). Dlatego też istotnym elementem słuchawek dla graczy jest wbudowany mikrofon. Ten zainstalowany w ZM-HPS500 zapewnia wystarczającą czułość by porozumieć się z innymi graczami, nawet w toku dynamicznej rozgrywki.

Słuchawki maja być wkrótce dostępne na polskim rynku, wtedy też poznamy ich cenę.

Dane techniczne:

• Masa: 362 g

• Średnica głośników: 40 mm

• Impedancja: 32 Ω

• Pasmo przenoszenia: 20 – 2000 Hz

• Czułość: 116 dB +/- 2 dB

• Długość kabla: 2,35 m

• Rodzaj mikrofonu: wielokierunkowy

• Czułość mikrofonu: -38 dB +/-2 dB