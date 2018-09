Zalman Z3 Plus – obudowa w dwóch kolorach i przystępnej cenie

Obudowa Z3 Plus firmy Zalman zdecydowanie nie jest nowością. Sprzęt południowokoreańskiego producenta wciąż jednak broni się funkcjonalnością, wyglądem i przede wszystkim ceną.

Producent przewidział w obudowie miejsce na siedem wentylatorów o średnicy 120 mm, z czego zapełnił cztery sloty: dwa górne, przedni z podświetleniem LED oraz jeden z tyłu. Dodatkowe miejsca znajdują się z przodu i na pionowym wsporniku, do którego można przymocować zarówno wentylatory (pod dowolnym kątem), jak i karty graficzne. Z3 Plus posiada dwie zatoki 5,25 cala i cztery zatoki 3,5 cala, producent umożliwił instalację do siedmiu kart rozszerzeń. Atutem obudowy Z3 Plus jest to, że do montażu i demontażu dysków nie są potrzebne narzędzia.

Zalman wyposażył obudowę Z3 Plus w dwa porty USB 2.0, jeden port USB 3.0, prosty kontroler obrotów oraz dwa gniazda audio. Warto wspomnieć, że miejsce pod zasilaczem (montowany w dolnej części obudowy) zabezpieczono filtrem przeciwkurzowym.

Sprzęt typu Midi Tower dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Na jednym z boków umieszczono akrylowe okno, dzięki czemu można obserwować komponenty umieszczone w środku. Produkt wykonano z metalu oraz tworzywa sztucznego. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników krawędzie ścianek obudowy zostały zagięte minimalizując w ten sposób ryzyko skaleczenia się podczas instalacji podzespołów.

Obudowa Zalman Z3 Plus dostępna jest w cenie 159 zł.

Dane techniczne:

• Typ obudowy: Middle tower

• Standard płyty głównej: ATX, mATX

• Wymiary obudowy: 192 mm (szerokość) x 465 mm (wysokość) x 430 mm (długość)

• Maksymalna długość karty graficznej: 360 mm

• Miejsca na karty rozszerzeń: 7

• Sloty na dyski twarde: 4 x 3,5 cala oraz 2 x 5,25 cala

• Wentylatory: 4 x 120 mm (w tym jeden LED) + 3 opcjonalnie

• Panel kontrolny: przycisk power, przycisk reset, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 gniazda audio, kontroler obrotów

• Materiały: stal, tworzywo sztuczne

• Kolory: czarny, biały

• Waga: 6 kg