Zalman Z3 Neo - minimalistyczna obudowa midi tower

Zalman Z3 Neo to obudowa adresowana do osób, które stawiają na proste linie i minimum ozdobników. Konstrukcja utrzymana w klasycznej czerni ma dość miejsca na duże płyty główne i chłodzenia AiO. Z kolei podświetlenie ARGB LED pozwala nadać maszynie indywidualnego charakteru.

Zalman Z3 Neo to obudowa z segmentu midi tower. Producent postawił na minimalistyczny design, który urozmaicono bocznymi wlotami powietrza i wąskim pasem ARGB na froncie obudowy. Jego podświetlenie może współgrać z iluminacją tylnego wentylatora, który także zaopatrzono w zestaw diod. Obudowa ma wbudowany kontroler ARGB. Umożliwia on synchronizację efektów wizualnych i zmianę ustawień LED-ów poprzez przycisk na panelu I/O.

Zainstalowane w obudowie Zalman Z3 Neo komponenty są eksponowane poprzez duże okno z hartowanego szkła. Ma ono cztery milimetry grubości i wypełnia praktycznie całą boczną ściankę. W środku wygospodarowano przestrzeń na płyty główne w formacie E-ATX (do 280 mm), karty graficzne o długości do 340 mm i chłodzenia procesora o wysokości do 165 mm. Zwolennicy zestawów AiO mają miejsce na 360-mm chłodnicę z przodu, 240-mm na górze i 120-mm z tyłu.

Producent w standardzie dodaje dwa wentylatory o średnicy 120 mm, z których jeden zasysa chłodne powietrze, drugi zaś odprowadza ciepłe na zewnątrz. W razie potrzeby, użytkownik może dołożyć sześć kolejnych śmigieł. Utrzymanie wnętrza w czystości nie powinno być problemem. Obudowa Zalman Z3 Neo ma w standardzie filtry przeciwkurzowe, z których ten na górnej ściance jest magnetyczny. Jego demontaż powinien być zatem prosty i szybki.

Na liście praktycznych rozwiązań i dodatków znalazł się system zarządzania okablowaniem, który zawiera gumowane przepusty i opaski na kable z rzepem. Zdejmowanie bocznych ścianek nie wymaga użycia śrubokręta, podobnie jak montaż dysku w jednej z zatok. Ulokowany na górnej ściance panel I/O oferuje trzy porty USB (w tym dwa w wersji 3.0), zestaw złączy audio, nierzadko pomijany już “reset” i przycisk do sterowania podświetleniem.

Obudowa Zalman Z3 Neo została wykonana ze stali, hartowanego szkła i tworzyw sztucznych. Producent zwraca uwagę na malowanie metodą proszkową, która jest bardziej przyjazna środowisku i jednocześnie zapewnia większą trwałość i wytrzymałość. Obudowę wyceniono na ok. 180 zł. Jej rynkowy debiut powinien mieć miejsce w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Dane techniczne:

• model: Z3 Neo

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 480 x 210 x 410 mm

• materiał: stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne

• waga: 6,4 kg

• kompatybilne formaty płyt głównych: E-ATX (maks. 280 mm), ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 340 mm (280 mm przy zastosowaniu chłodzenia wodnego)

• maks. długość zasilacza: 160 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 4

• liczba zatok 3,5”: 2 typu combo 2,5”/3,5”

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 3 x 120/140 mm na przednim panelu (zainstalowany 120 mm)

o 2 x 120/140 mm na górnym panelu

o 1 x 120 mm na tylnym panelu (zainstalowany z podświetleniem ARGB LED)

o 2 x 120 mm na dole

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

o do 360 mm z przodu

o do 240 mm na górze

o do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

o 2 x USB 3.0

o 1 x USB 2.0

o 1 x wyjście słuchawkowe

o 1 x wejście mikrofonowe

o 1 x kontroler podświetlenia LED

• dodatkowe wyposażenie:

o filtry przeciwkurzowe

o kontroler podświetlenia ARGB LED