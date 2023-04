Zalman T8 - budżetowa obudowa z podświetleniem Spectrum RGB

Wśród konsumentów składających nowy zestaw komputerowy nie brakuje osób, którym zależy na jak najniższej cenie elementów niewpływających na wydajność peceta. Zalman T8 może stanowić dobry przykład obudowy dla oszczędnych, która przy okazji zaoferuje ciekawy wygląd i spełni swoje podstawowe zadania.

Zalman T8 to obudowa typu ATX Mid-Tower, w której pomieszczą się płyty główne w formacie ATX, mATX lub Mini-ITX. Producent chwali się, że cały produkt został wykonany ze stali platerowanej na czarno, która powinna zapewnić odpowiednią stabilność konstrukcji. Miłośnicy podświetlenia LED RGB powinni docenić fakt, że omawiany model został wyposażony w efekt Spectrum RGB mający dodawać całości luksusowego wyglądu.



Obudowa Zalman T8 została wyposażona w funkcjonalny panel zawierający przyciski włączania/wyłączania, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, a także trzy złącza USB, z czego jedno jest w standardzie 3.0 i oferuje prędkość przesyłu danych do 5 Gbps. Istotną zaletą produktu jest także preinstalowany wentylator o średnicy 120 mm, który domyślnie znajduje się w tylnej części obudowy.



Omawiany model zapewnia obsługę chłodzenia procesora o wysokości 160 mm, karty graficznej o długości do 295 mm, zasilacza o długości, a także czterech dysków SSD 2,5 cala, dwóch HDD 3,5 cala oraz napędu optycznego 5,25 cala. Użytkownik może też zainstalować w środku dodatkowe cztery wentylatory oraz dwa radiatory. Całość posiada siedem slotów rozszerzenia PCI.



Obudowa Zalman T8 jest dostępna w polskich sklepach w cenie od ok. 125 zł.