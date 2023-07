Zalman S5 White — wyróżniająca się obudowa z podświetleniem LED RGB

W ofercie firmy Zalman znaleźć można wiele ciekawych obudów dla graczy. Oprócz typowych gamingowych konstrukcji nie brakuje także oryginalnych modeli w białym kolorze, czego dobrym przykładem jest S5 White.

Zalman S5 White to obudowa wyróżniająca się białym, dziurkowanym panelem przednim z podświetleniem LED RGB. Z boku umieszczono szkło hartowane o grubości 4 mm, które ma zapewnić efektowny widok wewnętrznych części komputera. U góry natomiast znalazł się interfejs zawierający przyciski włączania/wyłączania, reset, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, trzy porty USB (w tym jeden w standardzie 3.0), diody HDD i Power LED, a także przycisk od podświetlenia LED RGB.

Obudowa posiada dwa wentylatory o średnicy 120 mm, które zostały umieszczone z przodu i z tyłu. Co ważne, tylny rotor został wyposażony w dynamiczny efekt podświetlenia RGB, który ma zwiększać wizualną atrakcyjność całego systemu. Warto dodać, że model S5 White pomieści w sumie do ośmiu wentylatorów i dwóch radiatorów 240 mm, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by dodatkowo zwiększyć cyrkulację powietrza w obudowie.

Zalman S5 White otrzymał również zacisk chłodnicy wodnej dla pionowego montażu radiatora 240 mm, a także rozmyślnie zaprojektowany panel wewnętrzny ułatwiający prowadzenie kabli i ukrycie większości z nich. Ponadto obudowa umożliwia instalację chłodzenia procesora o wysokości 163 mm, karty graficznej o długości 340 mm, czterech dysków SSD 2,5” i dwóch HDD 3,5”, a także zasilacza o długości 190 mm. Wewnątrz można umieścić płytę główną w formacie ATX, mATX lub Mini-ITX, a całość ma wymiary 398 x 212 x 465 mm i waży 5,8 kg.

Obudowa Zalman S5 White jest dostępna w sklepach w cenie od ok. 370 zł.