Zalman S3 - elegancka i przestronna obudowa w atrakcyjnej cenie

W sklepach z częściami komputerowymi znaleźć można wiele konkurencyjnych budżetowych obudów. Firma Zalman stara się ułatwić konsumentom wybór za sprawą modelu S3, który wydaje się oferować rozsądny kompromis pomiędzy ceną a możliwościami.

Zalman S3 to obudowa wykonana w formacie ATX Mid-Tower, co oznacza, że w jej wnętrzu zamontować można płyty głównej w rozmiarze ATX, mATX lub Mini-ITX. Na froncie znalazł się panel wykończony szczotkowanym metalem, który uzupełniony jest dwoma wlotami powietrza. Z boku umieszczono zaś pełny, akrylowy panel boczny, który pozwoli wyeksponować najważniejsze komponenty komputerowe wraz z podświetleniem LED RGB. Warto wspomnieć też o górnym panelu zawierającym nie tylko przyciski zasilania, lecz również gniazdo mikrofonowe oraz trzy porty USB (w tym jedno w standardzie 3.0).

Obudowa Zalman S3 może być ciekawą propozycją dla osób wymagających odpowiednio dużej przestrzeni dla podzespołów. Produkt pomieści chłodzenie procesora o wysokości do 156 mm oraz kartę graficzną o długości do 330 mm. Co więcej, na dole obudowy znalazła się specjalnie wydzielona przestrzeń dla zasilacza o maksymalnej długości do 180 mm. Jeśli chodzi o pamięć masową, Zalman S3 oferuje miejsce na dwa dyski SSD 2,5 cala oraz dwa dyski 3,5 cala. Warto wspomnieć także o siedmiu dostępnych slotach PCI.

Producent nie zapomniał także o odpowiedniej wentylacji obudowy. Omawiany model wyposażony został w pojedynczy wentylator 120 mm umieszczony z tyłu, jednak użytkownik w razie potrzeby może dodać aż siedem rotorów oraz dwa opcjonalne radiatory. Co więcej, na górze i na dole obudowy znajdują się filtry przeciwkurzowe, które powinny przyczynić się do poprawy cyrkulacji powietrza w środku.

Obudowa Zalman S3 jest dostępna w polskich sklepach w cenie od ok. 169 zł.