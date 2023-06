Zalman R2 White — gustowna obudowa o sporej pojemności

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się komponenty komputerowe zachowane w białej kolorystyce. Powstały już nie tylko płyty główne i karty graficzne w tym stylu, ale również obudowy, czego dowodem jest model Zalman R2 White.

Zalman R2 White to obudowa ATX Mid-Tower o wymiarach 420 x 207 x 457 mm, która została przystosowana do obsługi płyt głównych w formacie E-ATX, ATX, mATX lub Mini-ITX. Na pierwszy rzut oka produkt wyróżnia się oryginalnym panelem przednim, który wykorzystuje siatkową budowę oraz szczelinowy otwór wentylacyjny. Dzięki temu całość nie tylko prezentuje się nowocześnie, ale również ma zapewniać optymalny przepływ powietrza przy jednoczesnym odfiltrowaniu pyłu.

Z boku obudowy znalazła się bezkrawędziowa szyba boczna ze szkła hartowanego o grubości 4 mm, która oferuje użytkownikowi panoramiczny widok na system. Panel mocowany jest za pomocą czterech śrub ręcznych, które pozwalają uzyskać łatwy i szybki dostęp do komponentów. Na górze znalazł się z kolei funkcyjny panel I/O, gdzie znaleźć można przycisk włączania/wyłączania, reset, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, trzy gniazda USB (w tym jedno w standardzie 3.0), a także diody sygnalizujące o działaniu komputera.

Zalman R2 White posiada górny magnetyczny oraz dolny filtr przeciwpyłowy — powinny one chronić komponenty i zapewniać niezakłócony przepływ powietrza. Na wyposażeniu omawianego modelu znalazł się też pojedynczy tylny wentylator Spectrum 120 mm RGB LED, aczkolwiek konstrukcja obudowy pozwoli na zainstalowanie w sumie sześciu wentylatorów. Produkt jest w stanie pomieścić również dwa radiatory (z przodu i z tyłu), dwa dyski 3.5" i dwa nośniki 2.5", kartę graficzną o długości do 350 mm, chłodzenie procesora o wysokości 162 mm oraz zasilacz do 190 mm.

Obudowa Zalman R2 White jest dostępna w sklepach w cenie od ok. 340 zł.