Zalman P30 — nowoczesna obudowa o niepowtarzalnym designie

Obudowy komputerowe z panelami ze szkła hartowanego nie są dziś czymś nadzwyczajnym. Mimo to niektóre projekty potrafią przyciągnąć wzrok entuzjastów, a Zalman P30 może być tego idealnym przykładem.

Zalman P30 to nowoczesna obudowa typu Micro-ATX Mid-Tower, która pomieści w sobie wyłącznie płyty główne w standardzie mATX i Mini-ITX. Całość wyróżnia się minimalistycznym, aczkolwiek bardzo efektownym designem z dwoma połączonymi ze sobą bezramkowymi panelami ze szkła hartowanego w rolach głównych. Zapewniają one panoramiczny widok na zainstalowane wewnątrz podzespoły i cechują się łatwym, beznarzędziowym systemem montażu.

Producent zadbał nie tylko o niepowtarzalny wygląd swojego nowego produktu, ale również o odpowiedni system wentylacji. W środku znalazły się trzy preinstalowane wentylatory ARGB o średnicy 120 mm. Co więcej, na pokładzie nie zabrakło filtrów przeciwkurzowych. Jeden znalazł się na górze, drugi na dole, a na bocznym panelu umieszczono dwa dodatkowe filtry magnetyczne. Całość powinna zatem przypaść do gustu wymagającym graczom i entuzjastom liczącym na niskie temperatury i niezakłóconą pracę podzespołów.

Zalman P30 wyróżnia się również przemyślanym systemem prowadzenia przewodów. Za sprawą kilku rozmyślnie umieszczonych otworów użytkownik będzie w stanie sprawnie ukryć wszystkie niezbędne kable zasilające. Wart uwagi jest też interfejs I/O, który znajduje się w nietypowym miejscu, tuż pod bocznym panelem ze szkła hartowanego. Na jego wyposażeniu znalazł się przycisk zasilania, gniazdo mini-jack 3,5 mm, port USB-C oraz USB-A 3.0.

Wnętrze omawianego modelu jest niezwykle przestronne jak na ten typ obudowy. W środku można ulokować nawet sześć dodatkowych wentylatorów, dwa radiatory (do 360 mm na górze), do trzech dysków SSD 2,5”, chłodzenie procesora o wysokości do 172 mm, kartę graficzną o długości aż 420 mm oraz zasilacz o długości do 200 mm. Firma Zalman wprost przyznaje, że wewnątrz można zamontować nawet niestandardowy wodny system chłodzenia.

Obudowa Zalman P30 została wyceniona na ok. 320 zł.