Zalman na Computex 2018

Podczas tegorocznych targów Computex południowokoreański producent pokaże kilka interesujących nowości. Wśród nich znajdują się nie tylko obudowy, ale też systemy chłodzenia cieczą i powietrzem, trzy nowe myszy dla graczy oraz cyfrowy portfel na bitcoiny.

Computex to wielka impreza z długą tradycją, miejsce wielu interesujących premier sprzętowych. W tym roku Zalman pokaże aż 18 nowych urządzeń.

Obudowy

Aż sześć nowych modeli obudów Zalmana pojawi się na targach Computex 2018. Chociaż wszystkie spośród nowych konstrukcji to najbardziej popularny rozmiar Midi tower ATX, to różnią się one między sobą dość wyraźnie. Dysponujące podświetleniem RGB i dużym, 120-milimetrowym wentylatorem Zalman K1 oraz Zalman K2, obie wyposażone w panel boczny z hartowanego szkła oraz filtry powietrza wydają się być najbardziej nakierowane na miłośników gamingowego designu. Solidnie wyglądające, ale też nieco mniejsze Zalman S1 i Zalman S2 także mogą pochwalić się dobrą wentylacją i przezroczystym panelem bocznym. Nowe Zalman H4 oraz Zalman Z7 wyposażono natomiast w podświetlenie LED, liczne miejsca do montażu wentylatorów oraz panel z hartowanego szkła.

Myszy

Zalman produkuje nie tylko obudowy, zasilacze i układy chłodzenia, ale też peryferia dla graczy. Trzy nowe modele myszy zobaczymy podczas targów Computex 2018. Najbardziej zaawansowana z nich: Zalman ZM-GM7 może pochwalić się sensorem o rozdzielczości 12 000 DPI, częstotliwością próbkowania na poziomie 1000 Hz podświetleniem LED RGB. Sercem nowej myszy jest ceniony sensor Pixart PMW3360. Model dla nieco mniej wymagających graczy, Zalman ZM-GM5, bazuje natomiast na czujniku Pixart A3050 o rozdzielczości 4000 DPI. Podobnie jak ZM-G7, także i ten model posiada wielobarwne podświetlenie LED RGB. Ostatnią z nowych myszy jest, przeznaczona raczej do zadań biurowych, prosta konstrukcja o nazwie Zalman ZM-M100R. Może się ona pochwalić niewielką masą i podświetleniem wielokolorowym.

Chłodzenie powietrzem

Zalman zaprezentuje też nowe układy chłodzenia: dwa zajmujące się chłodzeniem procesora w komputerze stacjonarnym, jeden uniwersalny wentylator do obudowy oraz dwie podkładki chłodzące do laptopów. Zalman CNPS 10X Optima II i CNPX 9X Optima to nowe układy chłodzące przeznaczone zarówno do procesorów Intela, jak i AMD. Pierwszy z nich jest w stanie odprowadzić ciepło z układów o TDP 180 W, podczas gdy CNPS 10X Optima II radzi sobie nawet z TDP 200W. A ponieważ na rynku nie ma procesorów o TDP 200W, to nie jest tajemnicą, że układ ten świetnie sprawdzi się przy podkręcaniu CPU. Dwie nowe podkładki dla laptopów: ZM-NS3000 oraz ZM-NS4000 są w stanie współpracować z laptopami o wielkości do 17 cali. Chłodzone są dużym, 200-milimetrowym wentylatorem oraz posiadają wbudowany hub USB. Model ZM-RFD120 to natomiast nowy, wentylator 120-milimetrowy, który jest w stanie wygenerować duży przepływ powietrza (34,34 CFM)

Chłodzenie cieczą

Trzy nowe układy chłodzenia wodnego także pojawią się wśród nowości zaprezentowanych przez Zalmana podczas tegorocznego Computexu. ZM-EQ120, ZM-EQ240 oraz ZM-EQ360 to trzy nowe układy skierowane do wymagających użytkowników. Najmniejszy z nich, ZM-EQ120, może odprowadzić ciepło z układu o TDP równym 250W, ZM-EQ240 radzi sobie z jeszcze gorętszymi, bo 350-watowymi CPU, a duży, 360-milimetrowy ZM-EQ360 odprowadzi ciepło skutecznie nawet z układów o 400W TDP. Wszystkie trzy są kompatybilne z układami AMD i Intela.

Portfel na kryptowaluty

Na punkcie Bitcoina i innych kryptowalut świat zwariował już jakiś czas temu. Przechowywanie ich jest wprawdzie łatwe, ale trudno je ze sobą przenosić, a i jakość zabezpieczeń domowych komputerów pozostawia wiele do życzenia. Zalman Bitcoin Hardware Wallet to dosłownie cyfrowy portfel na kryptowaluty. Zabezpieczony odciskiem palca i specjalnym chipem szyfrującym obsługuje najpopularniejsze kryptowaluty. Zobaczymy go w działaniu podczas Computex 2018.