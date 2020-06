Zalman LF120A3 - wentylatory LED klasy premium

Zalman LF120A3 to seria wentylatorów, która przyciąga uwagę zarówno od strony wizualnej, jak i technologicznej. Producent chwali się zastosowaniem szeregu autorskich rozwiązań, które mają przełożyć się na jeszcze lepsze efekty świetlne, kulturę pracy i osiągi.

Wentylatory LF120A3 zostały wyposażone w diody HB-LED o autorskiej konstrukcji Zalmana. Mają one przełożyć się na jaśniejsze efekty świetlne we wszystkich kierunkach, zarówno w przypadku pierścienia jak i wirnika. Lepsze rozpraszanie światła ma wspomagać także smukła obudowa z elementami tłumiącymi o konstrukcji pierścieniowej. Tutaj również producent wskazuje na zastosowanie opatentowanej technologii, która obejmuje pochłanianie i rozpraszanie hałasu i wibracji na żebrach obudowy oraz silikonowych podkładkach. To wszystko ma zapewnić wysoką kulturę pracy.



Zalman LF120A3 jako pierwsze wentylatory pierścieniowe korzystają z technologii spawania ultradźwiękowego. Pozwoliło ono ograniczyć grubość obudowy i jednocześnie zwiększyć średnicę wirnika do przeszło 105 mm. Wbudowany w obramowanie system podświetlenia ARGB jest kompatybilny z płytami głównymi wspierającymi technologię Razer Chroma. Dla tych, którzy nie dysponują odpowiednim modelem, producent przygotował kontroler Z-Sync. Jest on kompatybilny z każdą platformą z gniazdami USB i pozwala na podłączenie i zarządzanie maksymalnie ośmioma wentylatorami.

Wentylatory Zalman LF120A3 mają regulację obrotów PWM i łożyska EBR, które mają zapewniać niemal bezgłośną pracę oraz wysoką trwałość. Producent deklaruje emisję hałasu na poziomie ok. 25 dB(A), a więc zdecydowanie niższym niż szumy tła w typowym domu czy na cichej ulicy bez ruchu. Z kolei żywotność ma przekraczać pięćdziesiąt tysięcy godzin, a więc ponad pięć lat ciągłej pracy przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

Wentylatory Zalman LF120A3 wraz z modułem Z-Sync wyceniono na ok. 199 zł.

Dane techniczne:

Wentylator:

• model: LF120A3

• wymiary: 120 x 120 x 26 mm

• waga: 110 g

• łożyskowanie: EBR

• prędkość obrotowa: 800 - 1300 obr./min. (+/-10%)

• przepływ powietrza: do 73 m3/h

• poziom hałasu: maks. 25 dB (+/-10%)

• żywotność: do 50000 godzin

• złącza: 4-pinowe (PWM), 3-pinowe ARGB

Moduł Z-Sync:

• wymiary: 79 x 79 x 12 mm

• waga: 48 g

• napięcie zasilania: 5 V

• liczba obsługiwanych kanałów RGB: 8

• interfejs: USB (przejściówka ze złącza mini-USB na USB 2.0 na płycie głównej w zestawie)