Zalman i3 NEO TG White — przestronna obudowa w białym kolorze

Białe komponenty komputerowe z biegiem czasu stają się coraz popularniejsze. Nic dziwnego zatem, że producenci starają się nadążać za trendami i prezentują również coraz więcej obudów w wyróżniających się jasnych barwach. Zalman i3 NEO TG White to najnowszy tego przykład.

Zalman i3 NEO TG White to obudowa ATX Mid-Tower, w której można zainstalować płytę główną w formacie ATX, mATX i Mini-ITX. Całość wyróżnia się przezroczystym frontem ze szkła hartowanego, a także montowanym na zawiasach szklanym bocznym panelem o grubości 3 mm. Użytkownicy mogą więc liczyć na szybki wgląd na podzespoły, a także maksymalnie ułatwiony dostęp do wnętrza obudowy.

Produkt posiada aż cztery wbudowane wentylatory ARGB Infinity Mirror o średnicy 120 mm. Trzy z nich znajdują się z przodu, a czwarty rotor znalazł się w tylnej części. Można zatem spodziewać się doskonałej wentylacji, ale nie tylko. Jak sugeruje oznaczenie wentylatorów, zostały one wyposażone w kontroler ARGB zapewniający efektowne i łatwe do modyfikacji podświetlenie.

Model i3 NEO TG White ma wyróżniać się również odpowiednią ochroną podzespołów przed kurzem. W tym celu na pokładzie znalazły się trzy łatwo zdejmowalne filtry magnetyczne, które zostały usytuowane na górze, na dole oraz na froncie. Ważny atutem mogą okazać się także spore możliwości rozbudowy rzeczonej obudowy. Wewnątrz można ulokować nawet cztery dodatkowe wentylatory oraz trzy radiatory (do 360 mm na froncie).

Jeśli natomiast chodzi o miejsce na podzespoły, w środku można zamocować chłodzenie procesora o wysokości do 162 mm, kartę graficzną o długości do 355 mm oraz zasilacz o długości do 210 mm. Warto wspomnieć też o funkcjonalnym panelu I/O z trzema gniazdami USB (dwa w standardzie 3.0). Całość cechuje się wymiarami 415 x 219 x 484 mm i waży 5,8 kg.

Obudowa Zalman i3 NEO TG White jest już dostępna w sklepach w cenie od ok. 270 zł. Dostępny jest także czarny wariant kolorystyczny.