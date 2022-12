Zalman i3 NEO BLACK - gamingowa obudowa w nowym wariancie

Zalman i3 NEO to gamingowa obudowa zaprezentowana w 2021 roku. Ostatnio producent zaprezentował jej nowy wariant BLACK, który - jak nietrudno się domyślić - wyróżnia się stylistyką zachowaną w czarnym kolorze.

Zalman i3 NEO BLACK jest produktem zaprojektowanym pod kątem efektywnej wentylacji. Obudowa wyróżnia się przednim panelem typu mesh, bocznymi wlotami powietrza oraz dużym, bezramkowym oknem wykonanym ze szkła hartowanego. Producent zainstalował na pokładzie cztery fabryczne wentylatory z podświetleniem LED RGB (trzy zamontowane z przodu, jedne z tyłu), jednak osoby wymagające jeszcze lepszej cyrkulacji powietrza mogą dołożyć dodatkowe cztery rotory. Model i3 NEO BLACK cechuje się też praktycznym systemem aranżacji przewodów, a także filtrami przeciwkurzowymi (na górnej i dolnej ściance), które mogą pomóc w zapewnieniu porządku.

Obudowa Zalman i3 NEO BLACK pomieści płyty główne w formacie ATX, m-ATX, m-ITX, chłodzenia procesora o wysokości do 160 mm i karty graficzne o długości do 355 mm (jest możliwość pionowego montażu GPU). W środku znajdzie się też miejsce dla pięciu dysków twardych (w tym dwóch 3,5” montowanych beznarzędziowo), 3-slotowej chłodnicy cieczy czy siedmiu kart rozszerzeń PCIe.

Na przednim panelu obudowy I/O umieszczono trzy porty USB (w tym dwa w wersji 3.0), a także złącza audio dla mikrofonu i słuchawek. W odróżnieniu od standardowego modelu i3 NEO, wariant BLACK charakteryzuje się czarnym kolorem pokrywającym niemal każdy element obudowy. Produkt przypadnie więc do gustu osobom, które wolą komputer zachowany w ciemnych, jednolitych barwach.

Cena obudowy Zalman i3 NEO BLACK powinna oscylować w granicach ok. 300 zł.

Dane techniczne:

• model: i3 NEO BLACK

• format: ATX midi tower

• materiał: plastik, szkło, metal

• waga: 5,6 kg

• wymiary: 422 x 219 x 484 mm

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

• maks. długość karty graficznej: 355 mm

• maks. długość zasilacza: 210 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 3 + 2 typu combo (3,5” lub 2,5”)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 3 x 120/140 mm na przednim panelu (fabrycznie zainstalowane 3 x 120 mm z podświetleniem RGB)

o 2 x 120/140 mm na górnym panelu

o 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany, z podświetleniem RGB)

o 2 x 120 mm na dolnym panelu

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

o do 280 mm z przodu

o do 240 mm na górze

o do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

o 2 x USB 3.0

o 1 x USB 2.0

o 1 x wyjście słuchawkowe

o 1 x wejście mikrofonowe