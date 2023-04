Zalman GigaMax ZM750-GVII - mocny zasilacz z 5-letnią gwarancją

Firma Zalman słynie z rozsądnie wycenionych komponentów komputerowych. Przykładem takiego produktu jest zasilacz GigaMax ZM750-GVII, który może stanowić atrakcyjną propozycję dla oszczędnych entuzjastów. Model ten wyróżnia się m.in. dużą mocą, stabilnym wyjściem oraz 5-letnią gwarancją producenta.

Zalman GigaMax ZM750-GVII to zasilacz komputerowy wykonany w formacie ATX, który odznacza się certyfikacją 80 PLUS BRONZE. To oznacza, że użytkownik może liczyć na sprawność energetyczną na poziomie 85%, 88% i 85% dla obciążeń 20%, 50% i 100%. Produkt cechuje się gwarantowanym wyjściem znamionowym 750 W. Na wyposażeniu znalazł się aktywny system PFC o maksymalnym współczynniku mocy 99,5%, przetwornik 12 V DC-DC, wbudowany filtr EMO, a także kondensator 105 °C mający zapewnić stabilne zasilanie przy wysokich napięciach i temperaturach. Całość zamknięta jest w efektownej, czarnej obudowie.

Zasilacz chłodzony jest przez pojedynczy wentylator 120 mm z łożyskiem hydrodynamicznym (FDB), które ma cechować się niskimi szumami i długim okresem eksploatacji. Rotor powinien szybko odprowadzać wewnętrzne ciepło przez otwory wentylacyjne i zapewniać odpowiednie chłodzenie przy niskich prędkościach obrotowych.

Dodatkowym atutem omawianego zasilacza jest wysoka efektywność energetyczna w trybie czuwania (pobór mocy do 1 W) potwierdzona przez certyfikat ErP Lot 6. Producent zadbał także o płaską konstrukcję przewodów, dzięki czemu układanie ich w obudowie nie powinno przysporzyć problemów. Jedynie kabel 24-pin do płyty głównej posiada tzw. rękaw.

Zasilacz Zalman GigaMax ZM750-GVII jest dostępny jest w polskich sklepach w cenie od ok. 400 zł. Model ten objęty jest 5-letnią gwarancją producenta.