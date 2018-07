Zalman: biały “mechanik” dla wymagających graczy

Budowa nietuzinkowego stanowiska do grania nie jest, przy aktualnej mnogości obudów, monitorów i akcesoriów szczególnie trudna. Chyba, że dominującym kolorem ma być biały.

Parafrazując dewizę legendy motoryzacji: współczesny komputer dla gracza może być w dowolnym kolorze, byle by był czarny. A co, jeżeli mamy chęć na budowę komputera w białej obudowie, który chcemy wyposażyć w high-endowe podzespoły i takież peryferia? Zalman ma propozycję w postaci mechanicznej klawiatury ZM-K900M White Edition.

Zaletą tej klawiatury ma być nie tylko barwa, ale też solidne wykonanie i stonowane wzornictwo. Kształt ZM-K900M jest prosty, ale ukryta w środku technologia - skomplikowana i nowoczesna. Klawiatura bazuje bowiem na przełącznikach mechanicznych Kailh Blue. Częstotliwość próbkowania to aż 1000 Hz. Możliwe jest także zapisanie makr, działających w kilku trybach: zapętlonym, czasowym, automatycznym. Poza tym klawiatura koreańskiej firmy może pochwalić się anti-ghostingiem na wszystkich klawiszach.

Klawiatura Zalman ZM-K900M jak przystało na model gamingowy posiada możliwość zablokowania przycisku Windows, co odbywa się za pomocą klawisza Z-Key. Urządzenie dysponuje także efektownym podświetleniem LED RGB. Model ZM-K900M White dostępny jest w sklepach internetowych (niestety jeszcze nie w Polsce) w cenie ok. 79 USD. Czarna wersja tej klawiatury dostępna jest w cenie ok. 290 zł.

Cechy produktu:

- Kolor: biały (dostępna jest też wersja czarna)

- Podświetlenie: RGB

- Przełączniki: Kailh Blue

- Ilość klawiszy: 104

- Klawisze multimedialne

- Klawisze makr: 10

- Funkcja anti-ghosting

- Złącze: USB

- Kompatybilność: USB/PS2

- Długość kabla: 1,7 m

- Wymiary: 440x140x35 mm