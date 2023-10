Zalman Alpha 24 White — efektowne chłodzenie AiO z trójkomorową pompą

Zalman Alpha 24 to cenione chłodzenie typu AiO, które trafiło już do wielu zaawansowanych zestawów komputerowych. Do dziś stanowi jedną z ciekawszych dostępnych opcji, w czym duża zasługa efektownej, białej wersji kolorystycznej oraz szerokiej kompatybilności.

Zalman Alpha 24 to konstrukcja typu All-in-One wyróżniająca się nietypową trójkomorową pompą, która powinna zapewnić maksymalną wydajność chłodzenia. Warto zwrócić uwagę na efektowną pokrywę pompy z logo producenta. Można ją obrócić o 360 stopni, co oznacza, że użytkownik jest w stanie łatwo zamontować chłodnicę w wybranej przez siebie pozycji.

Chłodzenie wyróżnia się zintegrowanym sterownikiem PWM pozwalającym na kontrolę prędkości obrotowej dwóch wentylatorów 120 mm. Warto także wyróżnić gumowe podkładki minimalizujące ich drgania, a także wytrzymałą plecioną tuleję odporną na wahania temperatury i wysokie ciśnienie. Na pokładzie chłodzenia nie mogło zabraknąć lubianego przez graczy systemu podświetlenia LED z kontrolerem ARGB, które pozwoli rozświetlić wnętrze komputera w wybranych barwach.

AiO Zalman Alpha 24 jest kompatybilne z najnowszymi podstawkami AMD i Intela (AM5 / LGA 1700), a także z wieloma starszymi socketami. Produkt może być zatem zastosowany niemal we wszystkich zestawach komputerowych. W sklepach znaleźć można również nieco bardziej stonowany czarny wariant kolorystyczny.

Model Zalman Alpha 24 White jest dostępny w cenie ok. 500 zł. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją producenta.