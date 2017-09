Z duchem czasu – Goclever na IFA 2017

Firma Goclever – najbardziej rozpoznawalna polska marka w segmencie elektroniki użytkowej – po 10 latach wkracza w nowe obszary działalności. Poznański producent podczas tegorocznych targów IFA zaprezentował m.in. prototypy rowerów elektrycznych i oczyszczacze powietrza.

Idzie nowe

Na stoisku firmy na IFA obejrzeć można 4 modele rowerów elektrycznych, które do sprzedaży wejdą pod koniec bieżącego roku. Wśród nich są dwa typy rowerów miejskich, model trekkingowy oraz kompaktowy składak. Wszystkie wyposażone w 3 biegi oraz silniki o mocy od 250 do 350 W/36V, które pozwalają osiągnąć prędkość 25 km bez wspomagania, a z dodatkowym, nożnym napędem nawet do 45 km/h (rower trekkingowy).

Pierwsze doświadczenia sprzedażowe w nowym segmencie, jakim są pojazdy elektryczne, firma ma już za sobą, bo deskorolki i hulajnogi elektryczne sprzedaje od 2015 roku. Jesteśmy przekonani, że jest to kategoria, która będzie się bardzo szybko rozwijać w nadchodzącym czasie. Przyszłość transportu miejskiego to z pewnością osobiste pojazdy elektryczne, co jest spowodowane coraz silniejszym naciskiem na zamykanie centrów miast dla ruchu spalinowego oraz wykorzystywaniem ekologicznej energii elektrycznej. Współczesne społeczeństwa są coraz bardziej zajęte i zabiegane – szybki i wygodny transport to jeden ze sposobów na zaspakajanie nowych potrzeb – mówi Roman Panek, Prezes Zarządu Goclever.

Polska jest jednym z krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w skali Europy. W odpowiedzi na niepokoje związane z rosnącą świadomością negatywnego wpływu smogu na nasze zdrowie, Goclever zaprezentował również 3 modele wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza. Każdy z nich posiada kilkustopniową regulację etapów filtrowania, jonizację powietrza, a najwyższy model wyposażony został we wskaźnik parametrów zanieczyszczenia PM2.5, wilgotności czy temperatury i jest przystosowany do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach nawet do 60 m2.

Skąd zmiany?

W segmencie elektroniki użytkowej firma Goclever jest obecna na rynku od 2007 roku, kiedy to do sprzedaży trafiły jej pierwsze nawigacje samochodowe i rejestratory wideo – od tego czasu firma sprawnie reagowała i przystosowywała się do realiów rynku IT, w którym cykl życia produktów jest bardzo krótki.

W 2012 roku tablety Goclever pojawiły się w sieci sklepów Biedronka, umożliwiając Polakom dostęp do nowoczesnej, ale budżetowej mobilnej technologii. Na przestrzeni 10-lecia firma zdywersyfikowała swoją ofertę, stawiając na smartfony, kamery sportowe i technologie wearable, a w ostatnim czasie uzupełniając swoje portfolio produktów m.in. o samobalansujące deski, elektryczne hulajnogi i sprzęt AGD (w tym inteligentne wagi i roboty odkurzające), a także urządzenia medyczne do domowej diagnostyki marki Mediclever. Plany rozwojowe Goclever są związane z kategoriami, które stają się atrakcyjne – wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz z trendami, takimi jak aktywny tryb życia oraz zdrowe odżywianie – komentuje Łukasz Koralewski, Dyrektor Handlowy.

Rynki Europy Zachodniej szybciej przyswajają nowości technologiczne, natomiast klienci w Polsce i krajach Europy Wschodniej są bardziej konserwatywni i dłużej przekonują się do nowych rozwiązań technologicznych, są także w znacznie większym stopniu wyczuleni na cenę. Obecnie produkty z logo Goclever są dostępne w 13 kategoriach produktów, które łączą inteligentne rozwiązania z funkcjonalnością i cechują się najlepszym stosunkiem oferowanych parametrów do ceny – dodaje Łukasz Koralewski.