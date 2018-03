YouTuberzy, sprzętowe premiery i świetne okazje, czyli podsumowanie pierwszego weekendu IEM 2018

Virtus.Pro zdominowało turniej Dota 2, a AVANGAR wygrało w budzącym spore emocje turnieju PUBG. Jednocześnie, odwiedzający IEM 2018 w Katowicach mieli okazje natrafić na wiele dodatkowych atrakcji.

Nie tylko e-sport

Pierwszy weekend IEM 2018 już za nami. Wiemy już, że zarówno w grze Dota 2, jak i w Playerunknown’s Battleground najlepsze okazały się drużyny rosyjskie – Virtus.pro oraz AVANGAR. Intel Extreme Masters to jednak nie tylko zmagania największych e-sportowych gwiazd, ale również hala targowa wypełniona po brzegi atrakcjami dla wszystkich zwiedzających.

Znani goście

Katowice w pierwszym tygodniu IEM odwiedziło wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się znani i lubiani streamerzy oraz YouTuberzy. Goście katowickich hal mieli okazje zrobić pamiątkowe zdjęcie z DeeJayPallasidem, który zabawiał gości, rozdając gadżety oraz sprzęt partnerskich marek na stoisku sklepu internetowego Alsen. Wśród nich znalazł się Trust Gaming, przykuwający uwagę swoim gamingowym samochodem, w którym zainstalowano komputer i ogromny telewizor. Wszystko po to, by goście mogli zmierzyć się w grze FIFA 18 z aktualnym wicemistrzem Polski – Marcinem „MRN” Szczesem.

Jednocześnie, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich streamerów, Adam „AgraveiN” Skotak, testował najnowszy monitor AOC z serii Black. Przez dwa dni udowodnił, że nawet najbardziej wymagającym użytkownikom wystarczy jeden, ultrapanoramiczny ekran taki, jak AOC AG352UCG6.

Zawody dla wszystkich

Niezależnie od wydarzeń na głównych scenach, dla gości pierwszego weekendu IEM nie zabrakło stref free-to-play, w których mieli okazje do zagrania w najnowsze i najbardziej popularne produkcje. Dla najbardziej ambitnych przewidziano turnieje, również te komentowane przez profesjonalistów, jak chociażby popularnego Łukasza „Prawusa” Ganczewskiego, prowadzącego otwarte zawody w Counter-Strike: Global Offensive.

Premierowy sprzęt

Katowicki IEM to gratka również dla zapaleńców najnowszego i najszybszego sprzętu. Prócz całej palety najnowszych peryferii, wśród których wyróżniały się chociażby wibrujące słuchawki Trust Gaming – Creon i Dion, znaleźć było można również produkty tak świeże, że niedostępne jeszcze nigdzie poza IEM. Mowa tu o premierowym dysku SSD IRDM Ultimate marki GoodRam z prędkością odczytu do 2,9 GB/s i prędkością zapisu do 2,2 GB/s. Urządzenie to dostępne było (i będzie również w przyszłym tygodniu) jedynie w sklepie na stoisku marki Alsen, która od początku istnienia katowickich targów pojawia się na nich nieprzerwanie i tym samym jest jednym z najstarszych wystawców w historii IEM.

League of Legends na IEM 2018!

Wiele wskazuje na to, że pierwszy weekend był jedynie rozgrzewką przed tym, co czeka nas w katowickim Spodku już w najbliższy weekend. Nie tylko jeżeli chodzi o turnieje, ale także gości oraz atrakcje, które pojawią się na stoiskach w hali targowej. Już w sobotę odbędzie się m.in. pokazowy mecz League of Legends w wykonaniu drużyn ALSENteam oraz Illuminar Gaming. Popularny e-sportowiec i komentator Fryderyk „Veggie” Kozioł wraz ze swoim zespołem staną naprzeciw zwycięzców drugiego sezonu Polskiej Ligi Esportowej. Zapraszamy więc na weekend jeszcze większych i intensywniejszych atrakcji!