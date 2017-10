Xtrfy i Ninjas in Pyjamas prezentują nową klawiaturę dla graczy

Xtrfy, szwedzka marka oferująca sprzęt gamingowy oraz Ninjas in Pyjamas, popularna na całym świecie, profesjonalna drużyna Counter-Strike: Global Offensive, informują o premierze swojej klawiatury – Xtrfy K3. To wyjątkowo innowacyjne urządzenie, które łączy cechy klawiatury mechanicznej i membranowej, postało z myślą o graczach, którzy cenią sobie zalety obu rozwiązań.

Hybrydowe przełączniki

Inżynierom Xtrfy udało się stworzyć produkt bazujący na technologii membranowych przełączników, które jednocześnie oferuje wrażenie z użytkowania identyczne do klawiatury mechanicznej. Wszystko za sprawą autorskich przełączników zaprojektowanych przez szwedzkiego producenta – Mem-chanical. Rozwiązanie Xtrfy posiada charakterystyczne odbicie, podobne do tego, które występuje w Cherry MX Red. Jak informuje producent, żywotność technologii Mem-chanical szacuje się nawet do 20 milionów kliknięć.

Zaawansowane funkcje

Dzięki częstotliwości raportowania na poziomie 1000 Hz, K3 gwarantuje bardzo krótki czas reakcji i niezawodną precyzję działania. Ważną funkcją, którą posiada klawiatura, jest technologia Key Rollover. Umożliwia ona aktywację do 19 klawiszy jednocześnie. Cecha ta jest szczególnie istotna dla graczy, którzy podczas rozgrywki w bardzo krótkim czasie wykorzystują wiele zaawansowanych kombinacji klawiszy. Konfiguracja klawiatury nie wymaga instalacji żadnego, dodatkowego oprogramowania. Efekty podświetlenia oraz inne, główne opcje można ustawić za pomocą prostych skrótów klawiszowych. Dodatkowo, wszystko zostanie zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia, co jest szczególnie istotne dla graczy biorących udział w turniejach offline.

Wytrzymała konstrukcja

Nowa klawiatura została zaprojektowana z myślą o wszystkich graczach, aby dostarczyć im zaawansowane urządzenie, przy zachowaniu rozsądnej ceny. Xtrfy K3 wyposażono w 6-strefowe podświetlenie RGB wszystkich klawiszy, z wieloma efektami iluminacji do wyboru. Wszystkie najważniejsze elementy klawiatury zostały przymocowane do metalowej płytki. Obudowę wykonano z wysokiej jakości plastiku, a przełączniki dodatkowo zabezpieczono przed kurzem i zalaniem płynami. Sprawia to, że K3 to wytrzymały i odporny na uszkodzenia produkt, który wytrzyma wiele lat intensywnego użytkowania.

– Klawiatury mechaniczne potrafią kosztować krocie. Często są to sumy poza zasięgiem wielu graczy. Chcąc stworzyć skuteczne rozwiązanie w przystępnej cenie, przygotowaliśmy model K3. Nowy produkt oferuje zalety „mechanika”, przy jednoczesnym zachowaniu zasad działania „membranówki”. Xtrfy K3 to sprzęt, który mieści się w budżecie każdego gracza – mówi Erik Jensen, CTO w Xtrfy.

Xtrfy K3 będzie dostępna w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w listopadzie tego roku w cenie od 79 Euro.