Xtorm Business – mobilne stacje ładujące debiutują na polskim rynku

Firma Xtorm jest cenionym producentem najróżniejszych urządzeń służących do ładowania sprzętu mobilnego. Większość jej produktów to rozwiązania przeznaczone dla użytkowników indywidualnych, jednak na polskim rynku pojawiły się właśnie nowości z serii Xtorm Business – czyli urządzenia służące do „hurtowego” ładowania wielu smartfonów, które zainteresują np. właścicieli firm lub restauracji… a być może także rodziny, w których wiele osób musi często jednocześnie ładować smartfony, zegarki, tablety czy konsole.

Z szacunków specjalistów z firmy Xtorm wynika, że aż 83% użytkowników smartfonów jest zmuszonych do regularnego podładowywania tych urządzeń w ciągu dnia, poza domem – to konsekwencja stosowania w urządzeniach mobilnych coraz bardziej wydajnych komponentów i coraz większych ekranów. Podczas intensywnej eksploatacji znaczna część nowoczesnych smartfonów wymaga podładowania już po kilku godzinach – problem w tym, że nie każdy użytkownik nosi ze sobą powerbank, a w wielu obiektach użyteczności publicznych nie jest możliwe łatwe podłączenie się ze swoim sprzętem do gniazdka.

Stąd właśnie wziął się pomysł na Xtorm Business – czyli serię urządzeń ładujących, zaprojektowanych z myślą o zastosowaniu w restauracjach, na lotniskach, akademikach… jednym słowem, wszędzie tam gdzie wiele osób chce jednocześnie podładować wiele urządzeń mobilnych. Oferta ta skierowana jest do właścicieli czy zarządców takich miejsc… choć de facto realnymi użytkownikami takich urządzeń będą ich klienci, chcący szybko i wygodnie podładować swoje smartfony czy tablety.

Xtorm oferuje obecnie na polskim rynku 7 urządzeń z tej serii: