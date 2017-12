Xtorm AC Pro 41 600 – power bank dla wymagających

Power banki zwykle służą nam do podładowania smartfonu czy tabletu – jednak niekiedy zdarza się, że musimy awaryjnie zasilić również inne, nieco większe urządzenia (np. laptopa). Problem w tym, że typowy powerbank nie oferuje ani pojemności, ani napięcia i natężenia prądu odpowiednich do podładowania większego sprzętu. Idealnym rozwiązaniem na takie sytuacje jest najnowszy produkt firmy Xtorm – powerbank AC Pro wyposażony w ogniwa o pojemności 41,600 mAh oraz… standardowe gniazdka 220 V (a także zestaw portów USB).

Jak na oferowaną pojemności i możliwości, nowy powerbank Xtorm jest stosunkowo niewielki – mierzy 222 x 160 x 52 mm. Mimo to może zmagazynować dość energii, by skutecznie (i bezpiecznie!) podładować lub zasilić najróżniejsze urządzenia elektronicznie, od smartfonów i tabletów, przez komputery przenośne, a nawet… konsole do gier, projektory czy telewizory.

W sumie urządzenie dysponuje pięcioma wyjściami – wyposażono je w dwa gniazdka 220 V (uniwersalne, pasuje do nich większość używanych na świecie wtyczek), dwa standardowe porty USB oraz port USB-C.

Wbudowany wyświetlacz precyzyjnie informuje użytkownika o trybie pracy i o tym, ile energii pozostało w akumulatorach. A że może być jej niemało, to bardzo ważne jest, iż w urządzeniu zastosowano cały zestaw technologii zapewniających, że prąd dostarczany będzie do ładowanych urządzeń bezpiecznie i stabilnie. Znajdziemy tu m.in. system dopasowujący parametry ładowania do potrzeb i specyfiki danego urządzenia, zabezpieczenie przed przeładowaniem i przegrzaniem, a także system szybkiego ładowania.

Co ważne, Xtorm AC Pro 41 600 jest ładowany z gniazdka 220 V i może jednocześnie być ładowany oraz zasilać inne urządzenia – można więc wykorzystać go jako swego rodzaju „rozgałęźnik” do ładowania wielu urządzeń. Urządzenie zamknięte jest w czarnej antypoślizgowej obudowie. W zestawie znajdziemy m.in. ładowarkę oraz pokrowiec.

Xtorm AC Pro 41 600 mierzy 222 x 160 x 52 mm i waży ok. 1400 g. Cenę urządzenia, które pojawi się wkrótce w polskich sklepach, ustalono na 1799 PLN. Dystrybutorem produktów Xtorm w Polsce jest firma K Consult.

Specyfikacja: