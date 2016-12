Xiaomi wprowadzi flagowca 4,6 cala?

Możliwe, że firma Xiaomi pracuje nad kompaktowym smartfonem, który będzie godnym konkurentem dla Xperii Z Compact od Sony. Jeżeli najnowsze przecieki potwierdzą się to niebawem zobaczymy w sklepach bardzo wydajne urządzenie o oznaczeniu Mi S, które będzie wyposażone w 4,6 calowy ekran o rozdzielczości 1080p i jasności 600 nitów.



Pod maską zamontowano procesor Snapdragon 821, 4 GB pamięci RAM, 128 GB na dane i baterię o pojemności 2600 mAh. Do tego mamy tutaj wsparcie dla technologii Qualcomm Quick Charge 3.0, aparat cyfrowy 12 MPix z tyłu z sensorem Sony IMX378, obiektywem f/2.0, autofokusem z detekcją fazy, podwójną lampą LED i nagrywaniem filmów w 4K. Z przodu znajdziemy kamerkę 4 MPix. Oczywiście nie zabraknie czytnika linii papilarnych w przycisku Home. Wymiary telefonu to 128.3 x 64.2 x 8.2 mm, a jego waga to 138 gramów.



Możliwe, że Xiaomi pokaże swój nowy smartfon już w trakcie targów CES 2017 w Las Vegas na początku nowego roku.