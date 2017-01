Xiaomi Redmi Note 4X już bardzo blisko

Według najnowszych doniesień smartfon Xiaomi Redmi Note 4X jest bardzo blisko wejścia na rynek. Model ten będzie sprzedawany w dwóch wersjach kolorystycznych i ma oferować bardzo wydajną specyfikację.



Na pokładzie tego telefonu znajdziemy 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Za napędzanie całości ma odpowiadać procesor Snapdragon 653 od Qualcomm. Przypomnijmy, że obecnie mamy w sprzedaży model Redmi Note 4, który posiada 2 GB pamięci RAM lub 3 GB w wersji High Edition, a napędza go układ Helio X20 od MediaTek.



Jeszcze nie została ujawniona dokładna data premiery Redmi Note 4X. Nie wiemy też ile będzie on kosztował, chociaż spodziewamy się bardzo atrakcyjnej ceny do jakości. Możliwe, że Xiaomi pokaże swój nowy sprzęt na targach CES w Las Vegas.